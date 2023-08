¿Puedo llevar mi comida al cine?

Va al cine y opta por llevar su propia comida a la sala. Sin embargo, los trabajadores, siguiendo el protocolo de la empresa, le prohiben el acceso a la sala con dichos alimentos. Algo parecido a esto fue lo que originó la discusión entre un grupo de jóvenes y unos trabajadores de una sala de cine de la cadena Yelmo de Vigo el pasado jueves. Con ello, resurge de nuevo el debate entre si se debe permitir la entrada o no con alimentos que no sean del establecimiento.

Desde la entidad de Yelmo Cines, aseguran que en conformidad con la ley 10/2017, de 27 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia y con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, "Cine Yelmo se reserva el derecho de acceso a las salas de cine con alimentos y bebidas adquiridas del exterior." Además, fuentes de la empresa han querido recordar que en sus establecimientos cuentan con carteles que informan al respecto. De igual forma, también dicha información "aparece reflejada a la hora de adquirir las entradas".

En lo referido a la normativa gallega, ésta estipula que "en aquellos establecimientos en los que su actividad comercial principal no sea la hostelería y no se pueda garantizar la oferta de productos para personas con intolerancias o alergias alimentarias o la contaminación cruzada de los alimentos disponibles para la venta, no se podrá impedir el acceso con el mismo tipo de alimentos especiales".

“El objetivo principal de los cines es la emisión de películas” Daniel Vila - Abogado

Respecto a esto, el fundador de VILA Abogados, Daniel Vila, apunta que la única normativa vigente que prohíbe expresamente la entrada de alimentos es la canaria. "Se trata de una normativa autonómica que no se aplica al resto de las comunidades", aclara.

Con todo, el abogado aclara que, al no tratarse de lugares de restauración cuya función principal es la venta de alimentos, no existe ninguna obligación que especifique que no se permita la entrada de alimentos y/o bebidas externas. Vila puntualiza que, desde el punto de vista legal y siguiendo la normativa de los consumidores "si se llega a dar una situación así, se tiene derecho a recibir el reembolso de la entrada".

“La Xunta debe modificar su normativa eliminando esos protocolos” Rubén Sánchez-Secretario general de Facua

Siguiendo con la normativa gallega, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Rubén Sánchez, considera que, con esta medida, la Xunta de Galicia asume que la actividad principal de los cines es la de restauración, relegando a un segundo plano el de exhibición cinematográfica. "Por ir a un cine, por ir a un concierto no te puedas llevar comida de fuera es entender de alguna manera que tú vas al cine o vas al concierto con el objetivo principal de consumir productos de su establecimiento en el interior y no es el caso", reafirma Sánchez.

Poniendo el foco sobre los consumidores, Sánchez explica que existe una razón que incentiva a los asistentes del cine a no comprar en sus establecimientos: sus desorbitados precios. "Nosotros hemos llegado a ver en cines Yelmo precios hasta trece veces más caro de los que te puedes encontrar en un supermercado. Lo inflan porque saben que no tienen competencia", comenta. Desde la Federación se considera que la Xunta debe valorar la posible modificación de su normativa de espectáculos, entendiendo que no se debe permitir que las cadenas tengan derecho a ejercer esos protocolos que califica como "abusivos".