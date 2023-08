El consumo medio de cerveza por persona y año en España es de 20,29 litros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y la mayor parte de este consumo se concentra en verano. De hecho, el Informe del Consumo de Alimentación en España de 2022 de este Ministerio señala que entre julio y septiembre se concentra el 38% del gasto doméstico total anual.

Los datos confirman que la cerveza es la bebida estrella de los españoles en los meses de verano. No obstante, no siempre sabemos sacarle su máxima esencia. Frente a lo que muchos piensan, “la cerveza demasiado fría no nos permite disfrutar de muchos de sus aromas”, explica el maestro cervecero de Amstel en València, Juan Navarro López, quien recomienda consumirla a una temperatura de entre 2 y 4 grados y nunca congelarla porque “la espuma se pierde y aunque se descongele no volverá a ser la misma cerveza”. Por ello, en su opinión, la mejor manera de ofrecerla en estos encuentros veraniegos es en una nevera con cubos de hielo, lo que nos permitirá mantenerla a una temperatura idónea.

Respecto al tipo de cerveza, Juan Navarro López señala que “la combinación ganadora y perfecta para el verano es la cerveza con limón por su carácter cítrico y ácido que aumenta el efecto refrescante. Una combinación que es heredera de la antigua cerveza Bière de Garde (cerveza de granja) cuyo origen está en las cervezas que cada granja elaboraba con los ingredientes que tenía a su alcance para tener bebida refrescante durante las largas horas de cosecha en verano. Se trataban de cervezas de bajo contenido alcohólico y con un toque ácido. Claramente es el símil a nuestra actual Amstel Radler, cerveza de bajo alcohol diseñada para combatir el calor estival”.

Esta cerveza veraniega tiene un maridaje perfecto con las ensaladas de temporada, ya que el cítrico se fusiona con los sabores de la ensalada creando un balance perfecto. “Una combinación que potencia mucho el sabor es añadir granada a la ensalada”, indica el maestro cervecero. Además de ensaladas, los platos de pollo maridan a la perfección con una cerveza Radler así como las comidas muy picantes donde reduciremos ese picor.

Pero fuera de estas opciones, y dentro de los gustos personales, Navarro López señala que hay una cerveza para cada momento. Así, aconseja una cerveza 100% malta como la Amstel para el momento del aperitivo y una Amstel Oro, con matices aromáticos más tostados para la última hora de la tarde, cuando baja el calor.

Juan Navarro López es doctor en biología. En 2017 se incorporó a Heineken como maestro cervecero en las cervecerías de Málaga y Sevilla, desde donde constantemente creaba nuevas recetas, como la cerveza de gazpacho, en la que se incluyeron ingredientes para que el consumidor notase el carácter del gazpacho, pero que claramente identificase que era una cerveza. Desde 2022

es el maestro cervecero de la fábrica de Valencia, donde lidera el grupo de cerveceros más joven de la compañía, que ha sido instruido por grandes cerveceros.

Amstel recomienda el consumo responsable.