A medida que avanzan las horas, se completan los fragmentos del relato que condujo a la muerte y posterior desmembramiento del cirujano Edwin Arrieta a manos, presuntamente, del joven español Daniel Sancho.

El joven de 30 años, que primero denunció la desaparición de la víctima y posteriormente acabó confesándose como su supuesto asesino, ya ha pasado su segunda noche en una cárcel tailandesa y se encuentra aislado como parte de un protocolo anticovid.

La muerte violenta y posterior desmembramiento de Edwin Arrieta, un prestigioso cirujano plástico colombiano, en Tailandia se ha convertido en la noticia del verano y desde hace días centra la atención de toda la prensa nacional tailandesa pero también la española y colombiana. El asesinato de Arrieta, de 44 años, y toda la historia que ha trascendido tras la detención y confesión de Daniel Sancho no deja de sorprender a la opinión pública con la publicación de nuevos detalles escabrosos sobre la naturaleza de su relación y todo lo sucedido en la isla tailandesa de Koh Panghan.

A continuación enumeramos las informaciones publicadas tanto por la prensa colombiana como la tailandesa que ayudarían a reconstruir lo sucedido entre los días 31 de julio y el 6 de agosto.

La relación entre Adwin Arrieta y Daniel Sancho: Según ha publicado le prensa tailandesa en referencia a la última declaración del español, ambos se conocieron hace aproximadamente un año a través de Instagram. En su relato, Sancho reconoce que la conexión fue inmediata entre ambos y que intercambiaron fotos de contenido sexual. Al poco tiempo, y siempre según la información extraida de Bangkok Post citando a fuentes de la investigación, ambos tuvieron un primer encuentro en el que ya mantuvieron relaciones sexuales. Durante todo este tiempo Edwin y Daniel han seguido manteniendo esta relación con encuentros frecuentes en Madrid y también las islas Baleares.

Los amigos de Daniel conocían a Edwin: El círculo íntimo de Daniel está en shock por lo ocurrido pero reconocen que conocían al cirujano pero que no tenían conocimiento de la naturaleza de la relación que existía entre ambos. Existen fotografías en las que se ve a Edwin y a Daniel comiendo juntos en España. De hecho, ambos estuvieron de vacaciones en Ibiza días antes de acudir a Tailandia

La familia de Edwin niega la relación y dice que eran socios: La familia del colombiano insiste en que la información sobre la supuesta relación afectiva entre Edwin y su presunto asesino busca enturbiar la imagen del cirujano y circunscriben su relación a una amistad o a una relación de negocios dado los intereses de Arrieta por invertir en el sector de la restauración en España.

Un giro en la relación a principios de año: Según a trascendido, la relación entre ambos cambia en febrero. Es entonces cuando el joven cocinero de 29 años quiere terminar la relación y es cuando, según el testimonio de Sancho, Edwin le amenaza con hacer pública su relación y perjudicar así la imagen de su familia.

¿Qué sucedió en Koh Panghan?

Edwin Arrieta reserva un hotel en la isla entre los días 31 de julio y 3 de agosto.

31 de julio: Daniel llega a la isla y alquila una motocicleta con la que desplazarse

1 de agosto: A las 12:05 horas, una cámara graba al español comprando bolsas de plástico, un cuchillo, guantes de goma, detergente, una esponja y lanas de acero inoxidable.

2 de agosto: A las 15:00 horas Daniel recoge a Edwin, que acaba de llegar en ferry a la isla. Ambos comieron juntos y estuvieron visitando la isla. Existen varias grabaciones en la que se ve a los dos en la moto. En ese momento, Edwin lleva la misma ropa con la que la policía encontró sus restos. Tras visitar la isla, y según la última confesión del español, ambos vuelven al hotel. Es en este momento cuando la familia de Edwin pierde todo contacto con él.

¿Que pasó en el hotel? El español ha declarado siempre que fue aquí donde se produjo la muerte del cirujano. Solo ha habido versiones contradictorias sobre los motivos que desencadenaron la pelea. En un primer momento aludió a los celos pero finalmente ha apuntando a que al llegar al hotel Edwin quiso mantener relaciones sexuales con él, se negó y le dio un puñetado. El colombiano cayó al suelo y tras intentar reanimarlo en la ducha decidió desmembrarlo. Según su testimonio, le costó tres horas completar el desmembramiento. En cuanto a las causas, Sancho insiste en que había recibido amenazas por parte de Edwin y que temía por su familia

21 horas: Tras completar el desmembramiento e introducir las partes del cuerpo en bolsas, Daniel acude a una tienda de alquiler de Kayaks donde, pese a la negativa inicial de sus propietarias para alquilarle una embarcación, acaba comprando una por 1.000 euros.

23:00 horas: Realiza el primer viaje en kajak con una de las bolsas. Se aleja unos 600 metros de la línea de costa y la arroja al mar.

Jueves, 3 de agosto: A las 6:00 horas realiza un segundo viaje en kayak para tirar otro bolsa. A las 9:00 horas, Sancho abandona el hotel. Al mediodía, los responsables de una planta incineradora de un vertedero de la isla encuentran restos humanos en una bolsa y avisan a la policía. A las 23:00 horas, realiza el último viaje en kayak.

Daniel denuncia la desaparición de Edwin. Daniel se presenta en la comisaría para denunciar la desaparición de su amigo. En esta parte del relato existen varios mensajes de texto que la hermana de Edwin le envía a Daniel preguntando por su hermano. Según se ha publicado, en ese momento el español asegura desconocer el paradero del cirujano y ante la preocupación de su hermana le comunica su intención de denunciar la desaparición.

4 de agosto: Aparecen más restos humanos dentro de una bolsa en el vertedero. En el interior de la bolsa hay un recibo de un supermercado. Cuando la policía acude al establecimiento y visiona las cámaras es cuando ven al español comprando bolsas y un cuchillo. Daniel es interrogado y niega los hechos.

5 de agosto: El análisis de los restos confirma que son de Edwin Arrieta. La policía analiza la habitación del hotel y descubre resto s de sangre y grasa en los desagües pese a haber sido minuciosamente limpiada. Con estas pruebas sobre la mesa, Daniel confiesa.

6 de agosto: Daniel Sancho, de 29 años, confiesa haber asesinado a Edwin. Asegura que lo mató, descuartizó y que ocultó sus restos.

Tras esta confesión, la policía localiza la úlima de la bolsas arrojadas al mar. Con el paso de las horas el relato de Sancho se hace público y es cuando el español confiesa que ser culpable: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", confiesa a la prensa. "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos... Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", continúa.

El padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, ya ha llegado a Tailandia. La familia del español ha contratado a un abogado especializado que ya ha podido entrevistarse con Daniel en la cárcel. Ahora mismo la familia lucha por conseguir que la pena puede ser cumplida en España y que, hasta entonces, Daniel no sea trasladado a la cárcel de cárcel de los horrores de Bangkok.

Por su parte, los familiares de Edwin Arrieta desde Colombia también han iniciado trámites legales para intentar repatriar cuanto antes los restos del cirujano a Colombia y exigen que el español sea juzgado en Tailandia y que cumpla allí íntegramente toda la pena.