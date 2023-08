Que el planeta está experimentando un periodo de calentamiento global es un hecho. El calentamiento de los océanos y las olas de calor asfixiante que este año están afectando al continente, y en especial a la península ibérica, confirman lo que muchos expertos llevan años advirtiendo: el complejo sistema climático de la Tierra está entrando en crisis y la subida de las temperaturas puede tener graves consecuencias. Mario Picazo lleva tiempo dando la voz de alarma sobre la situación. Ahora, Picazo lo ha vuelto a hacer y ha explicado que este calentamiento global es histórico y que el planeta se enfrenta a la era más cálida de los últimos 1.200 años.

Para el experto no hay ninguna duda de que la situación es grave y aunque no existen registros térmicos que se remonten tanto en el tiempo, sí tiene pruebas que confirman que estamos sufriendo los años más cálidos desde el s. IX. Para ello Picazo ha recurrido a un estudio que utiliza el análisis de los troncos de grandes árboles en los que se puede apreciar la evolución térmica del planeta. "Los árboles no mienten. El periodo actual es el más cálido de los últimos 1.200 años. Se ha demostrado utilizando no solo los anillos de los árboles pero también sus células!

Tal como explica el experto, "analizar los anillos del interior de los árboles sirve para conocer cómo ha evolucionado el clima de la zona donde se encuentran. Los árboles son sensibles a las condiciones climáticas locales, como la lluvia y la temperatura. Por ello, contienen valiosa información que puede servir a los expertos en dendrocronología (disciplina científica que estudia los cambios ambientales registrados en los anillos de crecimiento anual de los árboles) a entender el clima del pasado. Los anillos de los árboles suelen ensancharse durante periodos cálidos y húmedos y son más delgados durante los periodos fríos y secos. Con ese patrón en mente, podemos saber si un determinado periodo ha sido más seco o húmedo o más frío y cálido".

1.200 años de historia climática del planeta

Con esta información, el meteorólogo se refiere a un estudio realizado por los científicos del Instituto Forestal de Suiza que ha permitido, según Picazo, "reconstruir 1.200 años". " Los resultados del análisis muestran que el calentamiento actual que vive nuestro planeta no tiene precedentes durante el periodo de tiempo estudiado".