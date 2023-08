Marcha atrás en la lucha antitabaco: las leyes se encallan y el humo vuelve a las terrazas de bar

El regreso de los cigarros a las terrazas de bares y restaurantes de toda España es "una oportunidad perdida" y un "paso atrás" en la lucha contra el tabaco, según valoran varios médicos a EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica. La Comunitat Valenciana fue, la semana pasada, la última autonomía en levantar esta prohibición que llegó con el covid, decisión que tomó el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox. Cataluña fue una de las pocas que nunca lo vetó. El entonces 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, esgrimió que había que "apartar" el debate del tabaco del coronavirus y enmarcarlo en el de la salud pública. El epidemiólogo anunció una nueva ley que prohibiría fumar en distintos espacios y que, de momento, no ha llegado.

Sin embargo, no todos le dan la razón. "Creo que Cataluña perdió una buena oportunidad para dejar de fumar en las terrazas. Debimos haber jugado esa carta", valora Esteve Fernández, jefe de la Unidad de Control del Tabaco y director del Programa de Prevención del Cáncer del Institut Català d'Oncologia (ICO). Cree que, de haberse tomado otra decisión, esta medida de salud pública podría estar ahora vigente en Cataluña. Sin embargo, ahora ve con pesar cómo en toda España, sin excepción, el tabaco vuelve a las terrazas.

"Falta voluntad política"

Uno de los principales objetivos del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es precisamente sacar el humo del exterior de bares y restaurantes, para proteger no solo a los clientes, sino también a los trabajadores de la hostelería. "Es un paso atrás. Y evidencia la falta de voluntad política de aprobar medidas de control del tabaco que sabemos que son buenas", insiste Fernández. Asegura que las encuestas con las que trabajan los médicos indican que esta medida sería "muy bien aceptada" por la población.

"Ya estaba normalizada la situación y era un paso más para ampliar los espacios sin humo. Levantarla es un retroceso"

Plan del tabaquismo

Hace dos años que el Ministerio de Sanidad tiene un plan del tabaquismo que contempla la prohibición de fumar en las terrazas. Esta ley, impulsada por el entonces ministro Salvador Illa, permanece paralizada. La actual no contempla esta prohibición y queda a potestad de cada autonomía si endurecerla (por ejemplo, limitando el tabaco en espacios deportivos, como hace Euskadi) o no. Antes de dejar su cargo como 'conseller' de Salut, Argimon anunció que Cataluña prohibiría fumar en terrazas, marquesinas de bus y entrada de escuelas y de hospitales. El actual titular del departamento, Manel Balcells, aún no ha aprobado esta nueva norma, pese a que dice respaldarla.

"Ya estaba normalizada la situación [de no fumar en las terrazas] y era un paso más para ampliar los espacios sin humo. Levantarla es un retroceso, un paso atrás. Después será un camino difícil de recorrer", apunta Ana María Furió, vicepresidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT). "Teníamos la esperanza de que se mantuviera esta medida", reconoce. Además, reflexiona esta médica de familia, esta medida se aprobó por la pandemia de coronavirus. "Pero es que el covid sigue estando aquí, así que seguimos exponiendo a la población a ese contagio".

Riesgo de cáncer

Según el presidente de la AECC, Ramón Reyes, España ha perdido una "magnífica oportunidad" de extender la prohibición del humo en las terrazas. "Pero en algún momento habrá que volverlo a abordar porque no es posible que no esté regulado", dice.

Está comprobado que el tabaco guarda relación con 16 cánceres distintos. "El humo del tabaco tiene unas 70 sustancias cancerígenas. Cada día mueren en nuestro país 60 personas por cáncer de pulmón, y un 80% de ellos tienen su origen en el tabaco", señala. El nivel de consumo tanto en España como en Cataluña es, en estos momentos, similar al de la época prepandémica.

8 millones de españoles

El presidente de la AECC reclama revisar ya la ley del tabaco de 2010 y hacerla "más restrictiva", prohibiendo fumar en terrazas, aumentando el precio de las cajetillas ("España es el estanco de Europa") y optando por un etiquetado neutro. "Cuando la ley se aprobó en 2010, fumaba el 33% de la población. Luego bajó al 22%. Pero aún fuman ocho millones de españoles", señala Reyes.

"Estas no son leyes prohibitivas, sino leyes protectoras", precisa Joan Lozano, del grupo de trabajo de tabaco de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). "Pedimos leyes protectoras, que protejan la salud de todos los usuarios de la terraza, sean fumadores o no, y de los trabajadores", dice Lozano, quien admite que tenía la "confianza" de que este "terreno ganado" en el campo de la salud pública no se perdiese, como finalmente ha sucedido.