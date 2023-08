Si es un habitual de las redes sociales, quizás @medicilio le suene familiar. Es el nombre de perfil de Elena Casado (Sueca, 1989), en Instagram y en Twitter (ahora X).

La joven es anestesióloga en el Hospital de Gandia, divulga sobre medicina en las redes sociales y, además cuenta con varios libros publicados. Ahora, avanza que prepara uno nuevo, esta vez escrito en valenciano.

Ya tiene publicados dos poemarios y un libro infantil, además de colaboraciones en diferentes publicaciones. ¿De dónde le surge la vocación por las letras?

Realmente no recuerdo una época en la que no escribiera. Empecé a escribir desde el momento en el que podía sujetar un lápiz, para mí es tan natural como respirar. Es mi forma de expresarme, no sé no escribir.

¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué suele leer?

En mi casa siempre ha habido muchísimos libros, tanto mi padre como mi madre son grandes lectores. A parte de eso, mi padre escribe, también tiene poemarios publicados y libros de relatos cortos, y siempre he tenido muchos referentes a mi alrededor, no ha sido algo ajeno que haya tenido que buscar.

Siempre se habla de ciencias y letras. Pero hay ejemplos ilustres, como Pío Baroja, Gregorio Marañón, Conan Doyle... que también escribían. ¿Por qué cree que pasa?

Parece bastante irónico, pero la medicina es una ciencia que tiene muchos ejemplos de gente que se dedica a tipos artísticos. De hecho, dentro del Colegio de Médicos en València tienen un coro, una zona de arte plástico, concurso de relatos... es una ciencia con bastante creatividad, la medicina necesita una parte muy subjetiva, no es una ciencia exacta.

Su última publicación es Cuando se acabe el aire, poemas sobre la pandemia y escritos con estructura de diario. ¿Sirvió un poco de vía de escape de la dura situación vivida?

Para mí, la escritura siempre ha sido un poco de catarsis emocional, para poner mis pensamientos en orden, exteriorizarlos. No deja de ser un diario ante un periodo muy duro, a nivel emocional, que me sirvió de forma terapéutica y lo que pretendo es que la gente que lo lea se pueda identificar con los poemas y quizás liberar las emociones que no han sabido catalizar por si mismos y que les ayude a superar momentos duros que no han podido digerir.

¿Cree que por eso se da también esta relación con la medicina y las artes, comentada antes?

Puede ser. Es una profesión de la que te llevas muchas cosas a casa, no se quedan en tu puesto de trabajo: no cierras, te vas y lo olvidas. Te quedas con muchas historias, mucha gente, muchos pacientes que estarán toda la vida contigo, y tienes que poner una separación para que no te afecte. Puede ser que utilizar artes creativas sea una forma de gestionarlo.

¿Por qué un libro específico sobre la pandemia y no con poemas de otros temas?

Lo escribí durante la pandemia y cuando terminó me di cuenta de que tenía un montón de poemas y quería hacer algo con ellos. Es un libro muy conceptual y tiene un inicio y un fin muy claro; diluir los poemas en otros poemarios, de forma más salteada, le hubiera restado sentido y fuerza. Es muy importante el contexto, por eso lleva las fechas.

Usted se ha formado en el tratamiento del dolor. ¿Cree que a los pacientes también les sirve? Por ejemplo, se han hecho algunos experimentos con música en los hospitales.

Creo que el arte, en todas sus variantes, tiene un efecto curativo para el alma, aunque suene un poco manido. Está demostrado que tanto realizarlo, como vivirlo, a los pacientes les ayuda en momentos duros, tanto a nivel mental como físico; lo viven de una manera diferente, porque el dolor no deja de ser una experiencia subjetiva del cuerpo y se puede enfocar desde territorios multidisciplinares. Tener una vertiente creativa, de forma externa o interna te puede ayudar a gestionar el dolor de una manera diferente.

¿Por qué le ha interesado esa parte de la medicina?

Cuando entré en medicina, mi motivación principal era ejercer algún tipo de cambio a positivo en el mundo y, como soy impaciente, necesitaba ver la acción-reacción en el momento. Creo que la medicina te permite ver que tus actos tienen una repercusión directa y siempre me ha gustado el hecho de cuidar el paciente en su totalidad, no centrarme solo en una patología. Anestesia te permite cuidar al paciente como un todo. Si hay algo que puedes hacer por alguien, es aliviar el dolor. No hay nada más agradecido para un paciente que ayudarle a llevar una vida sin dolor.

También tiene un perfil muy activo en redes sociales. ¿Por qué decidió apostar por esto?

No aposté por las redes sociales, las redes sociales pasaron, no he hecho nada especial. Hay gente que me dice que un mensaje que he puesto les ha ayudado, pero me da muchos dolores de cabeza, porque desgraciadamente, hay muchísimo odio y es bastante desagradable cuando tú solo intentas divulgar algo positivo.

¿Hace falta acercar la labor sanitaria a la población general?

Es muy importante divulgar la parte médica como también nuestro día a día en la sanidad pública española. La situación laboral que tenemos no se conoce y no es la más óptima; muchas veces, los pacientes vuelcan su frustración sobre el personal, que es la cara al público, y no sobre la falta de recursos, que es sobre lo que quizás tendrían que protestar.

¿Todo ese hate que comenta cree que le llega por su defensa de la sanidad pública?

Desgraciadamente, en redes sociales hay grupos dirigidos por ciertas formaciones sociales y políticas que intentan atacar de forma muy clara los servicios públicos. El hecho de ser una cara visible, y que además sea mujer y joven, no ayuda. Hay campañas totalmente dirigidas para intentar echarme de esas plataformas, con agresiones verbales y amenazas que intentan verter sobre mi. Hace falta tener mucha fuerza para que no te afecte y seguir allí. Lo que buscan es callarte y que solo se oiga su mensaje, y es lo que no hay que conseguir.