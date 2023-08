La crisis climática es "la mayor amenaza" para la salud a la que se enfrenta la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uno de los retos que afrontan los sistemas sanitarios del mundo es la detección de enfermedades emergentes como por ejemplo el dengue, entre muchas otras. Esta infección, antaño circunscrita a los países tropicales, ya está presente en el hemisferio norte.

El covid-19, el ejemplo más cercano y reciente que tenemos, evidencia la rapidez con la que se puede diseminar un virus debido a la globalización. En este contexto, ¿está el sistema sanitario español preparado para las nuevas enfermedades del cambio climático y futuras epidemias?

"El covid demostró que el sistema sanitario de los países avanzados [que no sus profesionales] no fue eficiente" Joan Caylà - Sociedad Española de Epidemiologíac

"Yo creo que no. Si no, mira lo que pasó con el covid-19. La gente a lo mejor no es consciente, pero la pandemia puso a prueba a todo el sistema. Y fue cuestión de horas, no de días, que no cayera", señala el infectólogo e internista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) Pere Domingo, quien además precisa que gran parte de las enfermedades emergentes que llegan al hemisferio norte son "desconocidas" por los médicos.

España es de los pocos países que en el MIR no tiene especialidad médica de enfermedades infecciosas

Tras la pandemia, el Gobierno decidió crear una Agencia Estatal de Salud Pública, de la que España carecía, para afrontar mejor los futuros riesgos de salud pública. Pero a la vez España es uno de los pocos países que sigue sin tener la especialidad médica de enfermedades infecciosas en el MIR.

Domingo pone el foco en el hecho de que las enfermedades emergentes (el dengue, pero no solo, también la chikunguña o el zika, que se pueden transmitir a través de picaduras de mosquitos) podrían suponer, además, una "sobrecarga importante" para un sistema "ya de por sí sobrecargado". "Además -dice, pesimista, este infectólogo- en Cataluña se jubilarán entre 9.000 y 10.000 médicos en los próximos 10 años. Ya veremos cómo se sustituirán".

La falta de personal es el principal reto que afrontan los sistemas sanitarios de toda Europa, y tiene que ver con la crisis demográfica, aunque en países como España hay sanitarios que se van al extranjero en busca de mejores condiciones laborales.

"Primera línea de defensa"

Juega un papel clave, en este contexto, la atención primaria, la puerta de entrada al sistema, capaz de solucionar hasta el 80% de los problemas médicos. "La primera línea de defensa", precisa Domingo. Así, cada vez son más los médicos de familia que se forman en enfermedades tropicales. "Hemos de afrontar esto que vendrá. Lo que vemos en la consulta [diferentes realidades culturales, migraciones, viajeros] tiene consecuencia a nivel de enfermedades. El cambio climático y la sequía obliga a la gente a moverse", señala Muntsa Royo, médica del CAP Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) y miembro del grupo de salud planetaria de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic). A esto se suma que vectores de enfermedades, como los mosquitos o las garrapatas, se reproducen mejor en áreas cálidas, por lo que la subida de temperaturas los beneficia.

Esta realidad, prosigue Royo, obliga a los médicos a tener una "formación en enfermedades tropicales". "Muchos médicos de primaria no están formados. Y debemos prepararnos porque el paciente puede tener malaria y nosotros pensar que es una gripe", dice. Esta médica destaca, además, que la atención primaria también juega un papel importante en la prevención. La medicina de consulta tropical y atención al viajero, a la que se dedica ella, consiste en seguir a la comunidad inmigrante que vuelve a su país de origen de visita y también a los viajeros.

"Muchos médicos de primaria no están formados. Y debemos prepararnos porque el paciente puede tener malaria y nosotros pensar que es una gripe" Muntsa Royo - Médica del CAP Camps Blancs

Formación en "infecciones exóticas"

La atención primaria trabaja en red con los hospitales. Centros sanitarios como el Clínic de Barcelona cuentan con unidades de salud internacional, donde ven infecciones de países exóticos. "Vemos a pacientes con infecciones fuera de nuestro ámbito. Sobre todo infecciones que nos preocupan porque se transmiten aquí, como el dengue, ya que se propaga a través de mosquitos tigre", dice Natalia Rodríguez, médica adjunta del Servicio de Salud Internacional del Clínic. Rodríguez precisa que estudios del Clínic sobre garrapatas demuestran cómo, con la crisis climática, están aumentando mucho. "Y son vectores de muchas enfermedades. Se ha visto que cada vez están más tiempo y en más latitudes", añade.

Rodríguez cree que los gobiernos deberían invertir más en la prevención, en los comités de 'one health', en la innovación y en el desarrollo. "El problema de muchas de estas enfermedades es que, al ser del trópico, no se ha invertido en ellas. No hay vacunas ni tratamiento, por lo que deberíamos apostar más por esto", dice esta médica.

El epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), duda de que el sistema sanitario esté preparado para hacer frente a las enfermedades del cambio climático, cuando "ni siquiera está preparado para las enfermedades de declaración obligatoria" (covid-19, VIH o la tuberculosis, entre muchas otras). "El covid demostró que el sistema sanitario de los países avanzados [que no sus profesionales] no fue eficiente", opina este epidemiólogo.

Sin especialidad en Infecciosas

Además, apunta Caylà, España carece de una especialidad médica de enfermedades infecciosas. Desarrollan esta especialidad médicos internistas que se han formado en infecciosas, pero "falta un título que empuje a la gente a formarse más en este tema".

Por su parte, el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona), Roger Paredes, pide reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica para hacer frente a una realidad que ya está aquí. "Pero el cambio climático no solo se hace frente desde el sistema sanitario, sino también desde la sociedad. La población debe ser consciente de qué combustibles gasta o de qué transporte elige para viajar, por ejemplo", zanja.