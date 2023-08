Así será el Buda del Arropez en Cáceres

Es el recurso más vistoso (por sus enormes dimensiones) de todos los elementos que se incluyen en el proyecto de templo budista en el monte Arropez de Cáceres. Una construcción que sería icónica y que pondría a Cáceres en el mapa internacional; pero también controvertida, por las voces discordantes que apuntan a que hay que respetar la Zona Especial Protegida de Aves (ZEPA) en el citado cerro de titularidad pública.

Se requiere que el consistorio dé luz verde a la cesión de uso temporal de los terrenos municipales en el Arropez y, posteriormente, a la licencia de obra de la estatua

Miles de toneladas

Se trata de una estatua de Buda sedente de 47 metros, que llegará a pesar entre 5.000 y 6.400 toneladas. Una estructura de hormigón de piedras de jadeíta blanca "una encima de otra", que supondrá un trabajo ímprobo en su construcción. Pero para iniciar esa construcción se requiere que el consistorio dé luz verde a la cesión de uso temporal de los terrenos municipales en el Arropez y, posteriormente, a la licencia de obra de la estatua, que sería la más grande de Buda de Occidente. No obstante, en marzo, la Fundación Lumbini Garden (FLG), promotora del proyecto, ya obtuvo el visto bueno medioambiental, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a la instalación. "No vamos a movilizar a ingenieros ni arquitectos para hacerlos que se desplacen de Asia hasta Cáceres sin tener la licencia de obras aprobada", apuntan desde la FLG, a la espera de deshacer el escollo burocrático con la pertinencia o no de construir en el Arropez.

"El proyecto es atractivo para la ciudad, pero no se pueden saltar las normas y construir en zona ZEPA como ya ha ocurrido con otros proyectos en Extremadura, y que han ocasionado graves consecuencias"

ZEPA

Mientras tanto, varios colectivos suman sus críticas por la ubicación del macro complejo en el cerro cacereño. Asaja puso en el foco la controvertida ZEPA y otras asociaciones como AmA Cáceres ya han salido a la palestra para manifestar que "el proyecto cultural, turístico y urbanístico promovido por la FLG es atractivo para la ciudad, pero no se pueden saltar las normas y construir en zona ZEPA como ya ha ocurrido con otros proyectos en Extremadura, y que ha ocasionado graves consecuencias". Desde el colectivo, subrayan que "las administraciones públicas deben dar ejemplo y no cometer ilegalidades. A los particulares se nos multa, se nos derriba lo construido y, además, constituye un delito edificar en zonas protegidas. Este proyecto habría que ejecutarlo en otras zonas de Cáceres que no tengan afecciones y promuevan un nuevo desarrollo para la ciudad".