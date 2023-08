Marta Caño, directora de instituto: "Las chicas todavía son excluidas en los partidos de fútbol del recreo"

Último lunes de agosto. Nueve y media de la mañana tras un fin de semana lluvioso y frío, y el instituto Maria Espinalt, en el barrio de Poblenou, en Barcelona, a estas alturas del año todavía completamente vacío, se asemeja más a un horno que a un refugio climático. Bien, completamente vacío no está. Pese a que según el calendario no tendrían que acudir a su puesto de trabajo hasta dentro de cuatro días, el viernes, 1, el equipo directivo ya está en el centro para empezar a preparar el curso, que empieza el miércoles, 6. Nos recibe Marta Caño, directora de este instituto público referente en educación con perspectiva de género, para hablar sobre algunos de los retos del curso 23-24.

¿Qué impacto cree que puede tener el caso Rubiales en los adolescentes?

Un impacto grande. En temas como las nuevas masculinidades no puedes entrar frontalmente en la adolescencia, ya que es un momento en el que están construyendo su identidad y cualquier cosa que venga del mundo adulto es puesta en duda. Se están construyendo y quieren desmarcarse del mundo adulto; algo típico de la adolescencia y necesario, en parte; pero lleva en algunos casos a una negación autonómica del machismo. Por eso, desde los centros educativos tenemos que ir con mucho cuidado de no plantearlo como algo muy frontal. Porque, además, nosotros no somos 'influencers', precisamente, y no es a quien más caso harán.

¿Cree que el impacto del caso Rubiales puede ser negativo para ellos, reafirmando ese negacionismo machista, y positivo para ellas, empoderándolas un poco más?

No sabría decir si será tan separado chicos y chicas. Los adolescentes ahora tienen mucho más claro que el mundo binario se diluye. Hay muchos tipos de chico, muchos tipos de chica, personas que no se definen… Habrá diversidad en las reacciones. Seguramente en los chicos heterosexuales más normativos aún habrá ese corporativismo de 'están atacando nuestra identidad', pero también habrá chicos que no se identifiquen con esa masculinidad. Hay muchos chicos que ya están poniéndose en otro lugar.

Me ha sorprendido que en su patio, la pista, manda.

En el nuestro y en casi todos. Intentamos intervenir para que fuera diferente y no hubo manera. Nos dijeron que la pista es normativa. Lo único que logramos es el rinconcito de árboles y huertos.

Hablamos del año…

Inauguramos en el 2019. Hace nada. Y, de acuerdo que tiene que haber una pista para educación física; pero podría ser distinta, ¿no? Los palos de voley los hemos tenido que poner nosotros, no venían de serie.

La gestión del patio y del balón sigue siendo un tema.

Totalmente. Lo hegemónico es el fútbol y hemos tenido que decir que solo habrá pelotas de fútbol dos días. El resto hay otro tipo de pelotas y un día a la semana no hay pelotas; que también hay criaturas que quieren poder pasear por la pista. Pero eso suscita muchos problemas porque ¿quién juega a fútbol? Los chicos. Las chicas no, porque 'no juegan bien'. 'Y, si juego, no me la pasan'. Eso nos lo explican las chicas. Chicas que juegan a fútbol; ¡que les gusta y que juegan bien! Una chica explicaba que estaba hablando de un partido importante con los chicos y le dijeron 'cállate que tú no tienes ni idea'. Una chica que entrena a fútbol, que es seguidora…

Los nuevos currículums incluyen un eje de la perspectiva de género.

Sí, y lo agradecemos mucho; sobre todo de cara a algunas familias reticentes, o de cara a docentes que a lo mejor no han tenido suficiente formación… Nos ampara. Si te viene un padre y te dice que estás 'adoctrinando' a su hijo en el feminismo puedes decirle que está en el currículum, y que los derechos afectivos y sexuales son derechos.

¿Cómo se traspasa un eje del currículum al día a día de un aula llena de adolescentes?

Es difícil. Es una competencia transversal, que quiere decir que todo el centro se tiene que poner de acuerdo. Nosotros, aquí, somos 64 profesores. Faltan espacios de coordinación y reflexión. Si no nos encontramos, ¿cómo podemos saber si estamos de acuerdo o no? Y eso requiere tiempo y una cultura de hacerlo; y cuando no existe esa cultura, no se instaura de la noche al día porque esté en el currículum.

Su centro ha introducido cambios para trabajar las nuevas masculinidades con los chicos.

Lo estamos intentando, pero ¿quién empieza a mover estas cosas? Profesoras mujeres. Por suerte cada vez hay más hombres que están interviniendo, para que tengan referentes. Es muy importante que los chicos tengan referentes hombres con otras masculinidades. Lo interesante es que profesores hombres se acerquen a los chicos para trabajar esas masculinidades, y eso es lo que estamos intentando construir, con los recursos que tenemos y con las horas que tenemos.

Los móviles tienen un papel muy importante en la propagación de ciertos discursos negacionistas. ¿Cómo los gestionan?

Hemos pasado por varias fases, pero hace un par de cursos decidimos que el instituto es un espacio libre de móviles. Aquí venimos a interactuar con el otro y a estar conectados entre nosotros y con nosotros mismos, y los móviles nos desconectan. Si les dejáramos tener el móvil en el patio habría criaturas que no se relacionarían, ni se moverían.

Otro tema sobre la mesa son los horarios escolares.

Hacer seis horas de clase con jornada partida es una barbaridad. Deberíamos tener un horario más parecido al de primaria, pero, para ello, necesitamos un tiempo de mediodía de calidad. Los chavales se pegan un madrugón, se están un montón de horas en clase, comen, y aún tienen más horas de clase. Este es un instituto nuevo, de cuatro líneas, con 700 alumnos, y ya lo hicieron sin cocina. Es cátering, comida recalentada; y en el comedor caben solo 90 alumnos. Tenemos que hacer turnos. Esas no son condiciones óptimas para ofrecer una jornada partida.

Si el Departament apuesta por la jornada partida, ¿por qué construir un instituto nuevo sin cocina?

¡Por dinero! Y les dices que te han hecho un comedor para 90 y tienes 700 alumnos y te dicen que podríais hacer hasta cuatro turnos, que los niños comen en 10 minutos.

Tampoco tienen aire acondicionado.

No, claro. De hecho no nos mandaron ni ventiladores. Al ser un edificio nuevo consideraban que estábamos bien. Los tuvimos que comprar nosotros. En septiembre del curso pasado a la una del mediodía estábamos a 38 grados en el tercer piso; eso es maltrato.

Si pudiera pedirle un deseo a la 'consellera', Anna Simó, ¿cuál sería?

Manos; manos especializadas. Un sueño sería tener a una persona experta en salud mental en todos los centros educativos; de manera que cuando a mí me viene una criatura diciéndome que se quiere suicidar, criaturas que se autolesionan, criaturas que hemos descubierto que han abusado de ellas… pudiéramos tener una persona para ayudarlas.

Esas situaciones ahora, ¿cómo las afrontan?

Nosotros tenemos un modelo de centro que no es el habitual. Tenemos un orientador en cada nivel. Pero eso es una apuesta de centro, normalmente un centro como el nuestro tiene como mucho dos orientadores.

¿Qué le parecen los protocolos del Departament?

Los protocolos están muy bien hechos. Tienen un ánimo muy restaurativo, de ayudar tanto a la persona que tiene el rol de víctima como a la que tiene el rol de agresor; e intentar ayudarlas a las dos, porque las dos están sufriendo y tienen alguna dificultad..., pero eso quiere decir que te tienes que entrevistar con los alumnos, con las familias, que lo tienes que recoger todo en un informe... y eso requiere tiempo. Y, ¿de dónde lo sacas?

Dígamelo usted.

Pues lo rascamos de donde podemos.