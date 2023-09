Alba Fernández, de 24 años y vecina de Mataró (Barcelona), ha sido la primera mujer en ser vestida con saya y roquete por el abad de Montserrat, Manel Gasch. Forma parte, junto a otras 13 chicas y 15 chicos de entre 17 y 24 años, del nuevo coro mixto del monasterio (no es el principal, formado por niños de entre 9 y 14 años, sino uno secundario). Pero aun así, es un hito. Montserrat ha roto así con 700 años de historia en los que el coro solo daba cabida a varones. Este lunes, como cada 11 de septiembre, se ha celebrado la vestición de los nuevos 'escolanets' y, ahora también, de las 'escolanes' de Montserrat. Empieza la temporada musical del monasterio.

¿A qué te dedicas?

Estudio Composición en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Y también tanto en el coro de chicas del Orfeó Català.

¿Cómo llegas a Montserrat?

Leí una noticia en los medios que me llamó mucho la atención: Montserrat creaba un nuevo coro que sería joven y mixto, por primera vez en la historia. Yo, de pequeña, siempre que venía a Montserrat con mi familia y mi abuelo decía que quería cantar en el coro. Pero siempre me respondían que no podría porque era una niña y no había niñas en la Escolania. Siempre pensaba: 'Qué rabia que no tengamos esta oportunidad'. Así que cuando vi la noticia me apunté a las audiciones y estoy muy contenta de que me hayan cogido.

¿Qué supone haber entrado?

La Escolania de Montserrat para nosotros [los músicos estudiantes] es, sobre todo, un referente musical. Siendo honestos, en nuestro entorno musical siempre tenemos un antiguo 'escolanet' de Montserrat. Algún compañero de clase, o del coro, que siempre nos cuenta sus historias de cuando estaba en la Escolania. Siempre ha sido un referente por el nivel que demuestran tener. Estar en la Escolania es una gran oportunidad para formarte: la formación es muy intensa. Aunque nosotros [el coro mixto] no estaremos tantas horas aquí, ya tenemos un nivel mínimo de estudios. Por tanto, tenemos esta ventaja: no necesitamos tantas horas de estudio.

¿Cuántas veces actuará el coro mixto?

Vendremos un fin de semana al mes. Será para nosotros un fin de semana intensivo, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la mañana, cuando acabe la misa.

¿Qué piezas interpretaréis?

Hoy, el 'Magnificat' de Guzman. Pero a lo largo de la temporada interpretaremos mayoritariamente piezas escogidas por Pau Jorquera [el director musical del coro mixto] que forman parte del archivo de Montserrat. Son piezas, la mayoría, manuscritas, que no han sido editadas ni registradas, por tanto no se pueden encontrar por internet, ni son accesibles para el público en general. Así que una de nuestras funciones será difundir esta música y hacerla accesible. Creo que es un trabajo muy importante y de mucha responsabilidad.

¿Por qué has sido la primera en ser 'vestida' por el abad?

Porque soy la mayor del coro. Yo no lo sabía, pero eso significa que soy la cara de representación de todo el coro y a la hora de la vestición soy la primera.

¿Creías que te cogerían cuando hiciste la audición?

Nos presentamos mucha gente a las audiciones, así que no lo sabía, aunque tenía la esperanza. Pero era un reto. Incorporar voces femeninas al coro me parece una gran iniciativa por parte de la Escolania y por parte de la abadía en general. Es una cosa poco frecuente, en general los monasterios tienen exclusivamente voces masculinas. Pensábamos que era una cosa que no se haría nunca.

¿Para entrar hay que tener sentimiento religioso?

Los que integramos el coro tenemos diferentes puntos de vista. Hay mucha gente que sí que cree y es practicante. Hay gente que simplemente cree y que no tiene un hábito. Y, después, hay gente que simplemente simpatiza con la idea, aunque se mantiene un poco al margen de la religión, pese a que no tiene ningún rechazo. Pero creo que aquí lo importante es sentirse acogido por la Escolania y por el santuario en el que estamos. Y sentir que, de una manera u otra, nos hace bien. Estamos ayudando en una comunidad y estamos haciendo un servicio a la comunidad. Y el motor que nos impulsa a estar aquí es la musica y las ganas de enseñarla.