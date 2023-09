Ayer se volvieron a abrir las puertas de la casa de Gran hermano VIP. El programa de telerrealidad que conduce Marta Flinch regresó con nuevos concusrsantes. La lista no ha dejado indiferente a nadie, a pesar de que ha sido el estreno menos visto de la historia del 'reality' con un 13,4% de share y con tan solo 1.106.000 espectadores.

Sin embargo, los seguidores del programa tuvieron opiniones muy dispares sobre el estreno de este programa. Entre lo más comentado en redes sociales, está la reacción de la concursante Laura Bozzo, una estrella en latinoamérica, cuando quiso abandonar la casa después de su inicio y su descuido en la habitación. La peruana promete ser una de las concursantes más polémicas, especialmente después de su paso por La casa de los famosos, la primera edición de Gran Hermano VIP en América.

Y así fue en su primera noche en la cas. Al parecer, la presentadora se quedó en shock al conocer las normas del programa de la primera noche en Guadalix de la Sierra. Parte de los concursantes tenían que estar en una cueva ubicada en un sótano en la que no cuentan con las mismas comodidades que tienen en la casa. Para poder salir de ese sótano, la presentadora Marta Flich les ha explicado a los concursantes que tenían que encontrar unas bolas doradas y que, los que las consiguieran, serían los que podían ir a la casa. Un juego del que Laura Bozzo no ha querido participar. De hecho, este es el motivo y su intención de abandonar el concurso. "¡Yo me voy! Quiero hablar con alguien de producción", dijo visiblemente enfadada durante la gala en directo.

El otro momento que también se ha comentado mucho en redes sociales y que Laura Bozzo ha protagonizado, es su desnudo en la habitación. Al parecer, la concursante se olvidó por un momento de las cámaras y mostró su pecho en directo.

Este es el momento en el que Laura Bozzo se olvida de las cámaras