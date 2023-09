Úrsula Corberó es actualmente una de las actrices más reconocidas del panorama español. La joven saltó a la fama al formar parte del elenco de la serie Física o Química. Poco a poco su proyección profesional ha aumentado con series como La casa de papel, la cual ha traspasado las fronteras españolas y es conocida internacionamente.

Ahora la intérprete vuelve a estar en el foco de atención después de ejercer como protagonista en una de las últimas series de Netflix, El cuerpo en llamas. y en la que se plasma el conocido como "crimen de la Guardia Urbana". En la miniserie se narra la historia de Rosa Peral, una agente que asesina a su pareja con la ayuda de su amante, interpretado por Quim Gutiérrez.

Después del estreno y durante la promoción la actriz ha concedido varias entrevistas. En La Script, podcast conducido por la periodista María Guerra, Úrsula Corberó ha hablado sobre una extraña enfermedad que sufre: restraso óseo.

La comunicadora le hacía la siguiente pregunta a la intérprete: "¿Tú eras popu en el colegio?". A la cuestión Corberó respondió que no demasiado debido a que era muy pequela: "Yo tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca, porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada".

Guerra trató de quitarle hierro al asunto, y respondió opinando que ella le veía "muy bien". La actriz reconoció que, evidentemente, eso ya no le suponía un problema: "Claro, porque ahora tengo los huesos de una de 30, en vez de los de una de 34".

No obstante, Úrsula Corberó compartió con María Guerra que había sufrido bullying en el instituto por su desarrollo inusualmente tardío: "La primera menstruación la tuve con 17 años. Eso hizo que ya con 15 mis amigas llevasen una talla XS de Bershka, mientras que yo seguía todavía con la talla 14 de Zara Kids. Me hacían bullying, porque yo era tan pequeña que no podía con todos los libros en la mochila, y tenía que llevar carrito", lamentaba.