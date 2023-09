Los cacos y estafadores cada día inventan nuevas formas de engañar. La última estafa telefónica detectada en España está resultando ser un auténtico coladero para casi cualquier persona que se enfrenta a ella. Y es que los estafadores se aprovechan de la frase que muchos de nosotros decimos cuando respondemos una llamada. Así que mucho cuidado al responder cualquier llamada porque con una sola palabra podríamos haber caído ya en la estafa.

Pero... en qué consiste esta nueva estafa. El mecanismo utilizado por los cacos es muy sencillo. Se limitan a llamar al azar a números de teléfono y esperan a que su víctima responda. Los estafadores monitorizan todas las llamadas que realizan y las graban automáticamente. Y ese es el problema: las grabaciones.... las mismas que muchas empresas utilizan para la firma de contratos por teléfono o autorizaciones para suscribir servicios o, incluso, pequeños préstamos.

La palabra que jamás debemos decir al responder una llamada

Cuando recibimos una llamada muchos de nosotros respondemos con algunas expresiones como 'Dígame', 'Hola' o (y ésta es la peligrosa y la que esperan los estafadores) un 'Sí?'. Es palabra, una afirmación grabada es todo lo que necesitan para iniciar en nuestro nombre contrataciones telefónicas.

Aunque se trata de contrataciones nulas de pleno derecho al ser una estafa, lo cierto es que los estafadores utilizan este método para suscribir pequeños préstamos a nombre de sus víctimas o servicios vinculantes premium que, en realidad, no queremos contratar, como cambios de contratos o similares.

¿Cómo no caer en esta estafa?

En primer lugar, es conveniente no responder a número que nuestros teléfonos móviles reconozcan como sospechosos. En cualquier caso, y si decidimos atender la llamada por si se trata de alguien que no tenemos en nuestra agenda es importante no responder jamás con la palabra 'Sí'. Es mejor hacerlo con un 'diga' o un 'dígame'.

¿Se puedes contratar prestamos bancarios con esta estafa?

En principio no, aunque los especialistas en ciberseguridad recomiendan extremar las precauciones en caso de que los estafadores hayan podido acceder a más datos personales. En realidad, para suscribir este tipo de microcréditos las entidades bancarias o del sector solicitan datos como el DNI y una tarjeta de crédito.