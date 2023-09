Rappel, íntimo y confidente de María Teresa Campos, no fue a su funeral celebrado en la Parroquia de Santa María de Cana, en Pozuelo de Alarcón. Cientos de personas -entre los que se encontraban innumerables rostros conocidos- han querido arropar a Terelu Campos y Carmen Borrego en este último y definitivo adiós a la inolvidable presentadora, que falleció el pasado 5 de septiembre y a la que ahora sus hijas y todos aquellos que la conocieron y la quisieron han homenajeado de una manera muy especial.

La primera, Tamara Varcárcel, que ha puesto el vello de punta a todos los asistentes al entonar dos de las canciones favoritas de la icónica comunicadora: 'Amor eterno' y 'Espérame en el cielo' con Jorge Vera al piano; y el broche de oro en la espectacular voz de Miguel Poveda, que ha emocionado hasta las lágrimas cantando uno de los temás más famosos de Rocío Jurado, 'Algo se me fue contigo madre'. Las hijas de María Teresa no han sido las únicas en romperse en llanto al escuchar al artista cantando 'Algo se me fue contigo Madre, Las raíces de mi vida y de mi sangre, Madre'

Tras el multitudinario funeral a María Teresa Campos todos han destacado algunas ausencias como la de Rappel. Amigo y confidente de la presentadora durante muchos años, el vidente no ha dudado en explicar los motivos por los que no pudo acompañar a la familia en un día tan especial.

"Yo me estuve acordando pero tenía una cita con un cardiólogo que me ha estado tratando y tenía una revisión. Me tienen que hacer varias pruebas y estaba toda la tarde en la clínica. Cuando vi la fecha no podía ir, no iba a dar explicaciones" nos ha confesado durante una entrevista.

Muy tranquilo con su actuación tras la pérdida de María Teresa Campos, Rappel asegura que tiene la conciencia muy tranquila porque estuvo con ella en vida que es lo más importante: "Yo he hecho lo que creo que debía hacer pero ayer si no hubiera tenido esta revisión de médicos, habría ido, mi corazón estaba con ella y estará con ellas muchas veces, yo tengo en mi casa un sagrado corazón, un ángel de la guarda muy bonito que de vez en cuando algunos viernes le pongo unas velitas doradas en nombre de alguna persona que yo quiero mucho".A los que critican a José Manuel Parada por su asistencia a muchos de los funerales de rostros conocidos, Rappel sale en su defensa asegurando que es un buen amigo y que acude a este tipo de actos porque así lo siente: "Estoy seguro de que Parada ha ido porque lo ha sentido, la apreciaba mucho y porque le ha dado la gana ir. Aquí hay que dar explicaciones por todo".