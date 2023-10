"Este reconocimiento es una señal de que voy por el camino correcto y eso es muy alentador".

La investigadora brasileña Thelma Krug recibirá hoy en Oviedo uno de los premios Iberoamericanos ASICOM-Universidad de Oviedo por su "brillante trayectoria en la investigación sobre el medio ambiente a nivel global, pero sobre todo por su actividad y compromiso en el combate al cambio climático en todo el orbe, que la han llevado a ser una referencia en la materia". Sobre todo ello conversa con este diario.

El premio.

"Tiene un significado muy especial e importante. Es el reconocimiento de un compromiso de largo plazo que he tenido no sólo en el ámbito del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático –IPCC– durante 21 años consecutivos, sino también en cómo llevar la ciencia del cambio climático al desarrollo de políticas nacionales y a todas las partes interesadas, particularmente del Sur Global". Interrogantes. "¿Cómo se puede traducir el complejo lenguaje científico a un lenguaje accesible a todas las personas y sectores? ¿Cómo podemos fomentar una mayor participación de las mujeres en la ciencia y la toma de decisiones? ¿Cómo podemos asegurar un equilibrio en la participación de científicos de todas las regiones y, de esta manera, buscar construir resultados que no estén sesgados hacia el Norte Global, que es el mayor responsable de las publicaciones científicas sobre el cambio climático en el mundo? ¿Cómo podemos convencer a los países de que adopten una gobernanza inclusiva cuando hablamos de transiciones significativas en todos los ámbitos de la sociedad y la economía?" Presiones de la industria. "Todos somos responsables de nuestras acciones. Los intereses privados no deberían dictar el comportamiento de ningún país con respecto a sus respuestas al cambio climático, y los países desarrollados tienen una mayor responsabilidad histórica y, por lo tanto, deben ser líderes en la lucha contra el cambio climático. Está claro que las transformaciones y transiciones necesarias en todos los sectores de la economía tendrán un impacto económico, político y social a corto plazo, pero pueden brindar importantes oportunidades para una trayectoria de desarrollo resiliente al clima, donde el desarrollo sostenible también sea una parte integral. Se entiende que en esta transición se debe garantizar la justicia y la equidad climática, y esto no sucede de la noche a la mañana. Debemos tener una idea clara de los esfuerzos que cada país y cada región hace, de forma proporcional a su responsabilidad".

La unión.

"Lo más importante es lograr que todos, sin distinción, estemos unidos para combatir el cambio climático y así frenar el calentamiento global. Muchos países entienden que no contribuyeron al aumento de la temperatura media global que estamos experimentando hoy y están pagando un precio muy alto con el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos como sequías, fuertes lluvias, olas de calor, tormentas tropicales, ciclones que están impactando en todo el planeta. Aún no se reconoce que quienes más contribuyeron al actual cambio climático, de carácter antrópico, estén tomando las acciones necesarias en respuesta a la demanda de acciones de mitigación y adaptación más ambiciosas, particularmente para países en desarrollo. De esta manera, aumentan las pérdidas y los daños, particularmente para los países, las personas y los ecosistemas más vulnerables, aumentando la injusticia climática".

Los costes.

"Es un hecho que implementar lo que la ciencia nos dice hoy, en términos de acciones globales necesarias para combatir el cambio climático, costará mucho. Estamos hablando de billones de dólares anuales para limitar el aumento de la temperatura media anual a los niveles de largo plazo definidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, como siempre enfatizo, la inacción o el fracaso para abordar el problema climático hoy resultará en pérdidas mucho más significativas para las personas, los ecosistemas y las infraestructuras existentes. No abordar el cambio climático hoy significa, de hecho, comprometer a las generaciones futuras si no se implementan acciones rápidas, profundas y sostenidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer sumideros de carbono".

Negacionistas.

"Las personas son libres de formarse sus propias opiniones, pero cada opinión, y particularmente sobre temas que tienen implicaciones importantes para la vida y los ecosistemas de las personas, para las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas y para la generación futura, debe estar respaldada por datos y resultados basados en la evidencia y el conocimiento científicos más actuales. Algunos negacionistas pueden estar de acuerdo en que se están produciendo cambios en el sistema climático, pero no aceptan que estos cambios puedan atribuirse a la influencia humana".

Sin embargo...

"Hoy en día, la ciencia ha llegado a la conclusión inequívoca de que el calentamiento del sistema climático se atribuye a la influencia del ser humano, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero de naturaleza antropogénica. Los humanos han estado calentando el planeta a un ritmo sin precedentes durante al menos 2000 años. No es posible ajustar el calentamiento global observado en los últimos 170 años considerando únicamente causas naturales, como el aumento de la actividad solar. Además, para algunas personas que pueden tener intereses específicos –económicos, políticos o ideológicos– puede ser más interesante negar que el cambio climático esté ocurriendo y mantener el status quo, entendiendo que tener que compartir responsabilidades puede perjudicar sus intereses".

El agua.

"Es una de las mayores preocupaciones sobre el cambio climático. Actualmente, se estima que alrededor de la mitad de los aproximadamente 8 mil millones de habitantes del mundo enfrentan una grave escasez de agua durante al menos una parte del año debido a factores climáticos y no climáticos. Desde la década de 1970, el 44% de todos los desastres han estado relacionados con inundaciones. Los peligros del cambio climático relacionados con el agua tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables, como los pobres, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los ancianos en todo el mundo, especialmente en el Sur Global, debido a las desigualdades sistémicas que surgen de la marginación histórica, socioeconómica y política. Entre 3 y 4 mil millones de personas estarán expuestas a la escasez física de agua con un calentamiento global de 2°C y 4°C, respectivamente. Algunos estudios presentan evidencia de que el aumento de la disponibilidad de agua en algunas áreas, en comparación con la reducción en áreas cercanas, puede afectar el riesgo de conflicto en la región".

Alrededor de la mitad de los 8 mil millones de habitantes del mundo enfrentan una grave escasez de agua durante al menos una parte del año

Amazonía herida.

"Actualmente representa el 20% del bosque natural total del bioma, y el objetivo del actual gobierno es eliminar la deforestación ilegal para el año 2030. Considerando que gran parte de la deforestación en la Amazonía proviene de actividades ilícitas, se espera que esto contribuya estabilizar la deforestación total y promover la regeneración natural o asistida del bioma amazónico. Pero hay que tener en cuenta que la degradación forestal también es un tema de igual importancia y que hay que gestionarlo y combatirlo de forma similar a la deforestación, ya que las actividades de degradación, ya sea mediante la tala ilegal del bosque o los incendios forestales, contribuyen sustancialmente a las emisiones de gases de efecto invernadero".

¿Qué países están menos concienciados/implicados?

“No creo que sea una cuestión de concientización, ya que casi todos los países del mundo participan en la aprobación de los informes científicos del IPCC, de manera consensuada y, por lo tanto, son conscientes de cómo avanza la ciencia para tener cada vez más certeza sobre las implicaciones de cambio climático de carácter antrópico. Por supuesto, la ciencia también identifica oportunidades potenciales que pueden explorarse en todos los rincones del mundo. Y mire, las acciones de mitigación del cambio climático, por ejemplo, tienen sinergias (a pesar de tener, en algunos casos, potenciales implicaciones negativas) con objetivos de desarrollo sostenible, incluida la reducción de las desigualdades y la pobreza. Pero volviendo al tema de la concientización, la mayoría de los países también participan en negociaciones en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, por lo tanto, son conscientes de la necesidad de acciones globales profundas para minimizar los impactos que la ciencia identifica, con gran confianza en muchos casos y en todas las regiones del mundo. En definitiva, no creo que sea falta de conocimiento o de conciencia. Todos conocemos hoy, y la mayoría de la gente ya lo siente de primera mano, las implicaciones de los cambios que se están produciendo en el sistema climático: en el océano, en la atmósfera, en la criosfera y en la biosfera terrestre”.

En España vivimos un otoño con temperaturas estivales.

“Y aquí en Brasil vivimos un invierno que parecía más bien verano. Fueron comunes las temperaturas muy altas, que superaron los 40°C en varias partes del país, particularmente en el norte. Además del fenómeno de El Niño que estamos viviendo y que provoca un aumento de la temperatura en el norte y fuertes lluvias en el sur del país, creo firmemente que el cambio climático de carácter antropogénico también está contribuyendo. Aunque la ciencia todavía tiene dudas sobre la atribución de la influencia humana a muchos fenómenos extremos y a algunas regiones, muchas observaciones en todo el mundo ya muestran esta huella humana. Lo que sabemos, de hecho, y lo que el IPCC ya viene indicando desde hace muchos años, es que a mayor calentamiento, más frecuentes e intensos serán los extremos climáticos y meteorológicos. La mayor confianza científica está en el aumento de los extremos de calor, que ya se observan en prácticamente todo el planeta. El IPCC también concluyó que las últimas cuatro décadas han sido sucesivamente más cálidas que cualquier década anterior desde 1850. Por lo tanto, es de esperar que estos cambios observados sean cada vez más frecuentes e intensos”.

Refugiados climáticos.

“El IPCC, en su informe Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, predice que los cambios hidrológicos inducidos por el clima aumentarán la migración en la última mitad del siglo, con un número casi siete veces mayor de solicitudes de asilo a la Unión Europea (UE) para un escenario emisiones intermedias (entre el escenario de muy bajas emisiones y un escenario de muy altas emisiones), en comparación con el escenario de bajas emisiones. El número de desplazados internos en regiones de África (Sáhara), el sur de Asia y América Latina aumentó casi cinco veces en el escenario de emisiones muy altas en comparación con el escenario de bajas emisiones. Hay pruebas sólidas de que las inundaciones y las sequías, principalmente a través de impactos adversos en la agricultura, han aumentado y disminuido el riesgo de migración permanente o temporal. Sin embargo, los efectos de la migración dependen de la naturaleza del cambio hidrológico, por ejemplo, si se trata de un evento de inicio lento o rápido, la percepción del cambio o la situación socioeconómica de las comunidades afectadas. Es necesario incrementar la investigación en esta dirección para comprender mejor el contexto en el que los cambios hidrológicos inducidos por el clima pueden afectar la probabilidad de migración”.

Hay hoy un esfuerzo mucho mayor que en el pasado reciente para incluir el tema del cambio climático en las escuelas

La educación.

“Hay hoy un esfuerzo mucho mayor que en el pasado reciente para incluir el tema del cambio climático en las escuelas, por ejemplo. El conocimiento relacionado con las diversas dimensiones del cambio climático es importante para que los jóvenes comprendan que pueden hacer sus propias contribuciones, incluso en la defensa de una gobernanza inclusiva en todos los niveles de toma de decisiones. Y aquí menciono que para la UNESCO la educación dirigida especialmente a niños y jóvenes es un factor esencial para ayudar a frenar el cambio climático. La UNESCO indica más específicamente que “la educación fomenta cambios de actitudes y conductas y ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas al cambio climático”. En este particular, entiendo que tan importante como avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, implementar acciones de adaptación y crear políticas gubernamentales eficientes, es invertir en educación y capacitación, con el objetivo de concientizar al mayor número de personas posible”.

El papel del IPCC en las próximas décadas.

“El IPCC, a través de los autores seleccionados, tiene un papel muy relevante en la comunicación de la ciencia relacionada con el clima, en todas sus dimensiones: base física, impactos, adaptación, vulnerabilidad y mitigación, incluidos los aspectos socioeconómicos, particularmente en el desarrollo de modelos climáticos que ayudan a predecir los riesgos potenciales de impactos en todos los sectores de la economía. En mi opinión, hay dos aspectos principales en los que el IPCC podría jugar un papel cada vez más relevante, dada la velocidad a la que se está produciendo el aumento medio de la temperatura global y la necesidad de acciones rápidas, profundas y sostenidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. y la urgente necesidad de colmar la creciente brecha de adaptación. El primer aspecto se refiere a la necesidad de buscar prestar mayor atención a las diversas publicaciones en el Sur Global, incluso en idiomas distintos al inglés, para evitar sesgos en las conclusiones presentadas en sus informes. El segundo punto, y quizás el más relevante en mi opinión, es la necesidad de que el IPCC evalúe si está produciendo informes científicos políticamente relevantes de manera oportuna, dada la urgencia de responder a una crisis climática cada vez más profunda. La producción científica relacionada con el cambio climático está aumentando exponencialmente y el IPCC debe mantener su relevancia e importancia acercando este conocimiento a todos lo más rápido posible. Aunque los informes de evaluación elaborados cada cinco años por el Panel son extremadamente relevantes ya que condensan la evaluación de la información científica contenida en cientos y miles de publicaciones en todo el mundo, en mi opinión no brindan información ni conclusiones que ayuden fácilmente a los gobiernos y otras partes interesadas a hacer uso de este conocimiento. Además, es importante que la ciencia pueda ser utilizada como herramienta de negociación en foros internacionales relevantes y esto requiere producciones sintéticas más frecuentes centradas en los temas identificados por los países miembros como los más relevantes en este momento. El Acuerdo de París destaca la importancia del conocimiento científico más actual para guiar las decisiones. Es un punto sobre el que el IPCC debe reflexionar...”

¿Hay suficiente diversidad de género y regional en el IPCC?

“En mi opinión, no. Aunque el IPCC ya cuenta con procedimientos que buscan garantizar un equilibrio regional y de género en la selección de autores para sus diversos productos, en realidad este equilibrio aún no es ideal, ya que la diversidad es uno de los activos que el IPCC debe explorar mejor. Es esta diversidad la que garantiza que los informes del Panel no estén sesgados debido a una mayor participación de autores (y publicaciones) del Norte Global. Este hallazgo no es uniforme en diferentes productos, pero es más crítico en temas relacionados con la base física del cambio climático donde, además de las observaciones de múltiples registros de observación, también buscamos evaluar los modelos climáticos que generan pronósticos/proyecciones del cambio climático. Riesgos Impactos del cambio climático. Pero también hay que entender, en el caso de la diversidad de género, que los propios gobiernos no presentan nombramientos de científicas, quizás incluso porque no son conscientes de su contribución científica en el país. A pesar de observar un número cada vez mayor de mujeres y científicas del Sur Global con cada nuevo ciclo de evaluación, no podemos perder de vista la importancia de garantizar que esta diversidad sea respetada como tal, evitando a toda costa cualquier tipo de discriminación y garantizando la equidad y el medio ambiente”.

El consumo de carbono tendería a reducirse en un 95% para promedios respecto a los niveles de 2019, el consumo de petróleo en un 60% y el consumo de gas en un 45%. ¿Es esto posible, mirando el fondo?

“De hecho, estamos hablando de reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores. Por supuesto, el sector energético es el que más contribuye a las emisiones anuales totales de estos gases, particularmente a través de las emisiones de dióxido de carbono provenientes de los combustibles fósiles y la industria. En 2019, según el IPCC, este aporte fue del 64% del total de 59 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero emitidos, de los cuales el 11% estuvo relacionado con el uso del suelo y el cambio de uso del suelo, principalmente la deforestación. Las emisiones de metano contribuyeron alrededor del 18%. La mayoría de los escenarios de emisiones evaluados por el IPCC indican que para limitar el calentamiento a 1,5°C, es necesario lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono y reducir significativamente las emisiones de gases distintos del CO2 para mediados de 2050, mientras que para 2°C, esto debería lograrse alrededor de 2070. Por supuesto, esto implica enormes desafíos para algunos sectores, particularmente el sector industrial, que necesita cambiar sus procesos de producción y observar toda la cadena de producción y consumo. El IPCC indica que, actualmente, existen opciones de mitigación con un costo inferior a 100 dólares estadounidenses/tCO2 para alcanzar, en 2030, la mitad de las emisiones de 2019. Muchas de estas opciones tienen un costo inferior a 20 dólares estadounidenses/tCO2. Pero, ¿qué le impide implementar estas opciones ya disponibles? El IPCC reconoce que existen barreras para la implementación, la mayor de las cuales es financiera, particularmente para los países en desarrollo. Otras barreras son de naturaleza institucional y ambiental. Esto pone de relieve la importancia y necesidad de la cooperación internacional, entendida como fundamental para la implementación de acciones de mitigación y adaptación en todos los rincones del mundo pero, principalmente, en el Sur Global”.

¿Estamos a tiempo de evitar el apocalipsis o nos acercamos a un punto de no retorno?

“Sí, pero para hacerlo necesitamos reducir de manera rápida, profunda y sostenible las emisiones de gases de efecto invernadero, que son el principal factor del cambio climático causado por el hombre. Hay varias trayectorias posibles de emisiones y cada una de ellas nos lleva a un futuro completamente diferente. Por lo tanto, depende de nosotros, colectiva y globalmente, definir el camino que seguiremos y espero que esta elección se haga teniendo en cuenta a las próximas generaciones”.