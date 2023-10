El conflicto Israel-Palestina también llega a las aulas: "Ni juzgamos ni nos posicionamos. Exponemos"

“Leed periódicos. Mirad telediarios. Estad al tanto de las noticias”. Miquel Carceller, profesor de Historia en el instituto Joncar (Barcelona), sabe que tiene que adelantar el temario. En condiciones normales, el longevo conflicto entre Israel y Palestina habría formado parte de las clases en enero o febrero. La actualidad, sin embargo, lo ha acelerado todo. Es hora de explicar a los estudiantes de ESO y bachillerato un conflicto polarizado y complejo donde no hay buenos y malos –aunque sí existen resoluciones de Naciones Unidas y los Derechos Humanos– y que tiene sus raíces en la mitología bíblica. ¿Cómo se hace?

Los profesores de Historia se remontan a la Biblia, la colonización y la segunda guerra mundial para ofrecer contexto

El pasado fin de semana, las milicias de Gaza secuestraron a un centenar de civiles y lanzaron centenares de cohetes hacia Israel en un ataque sin precedentes. Los miles de cohetes de Hamás mataron al menos a 300 israelís y causaron 1.590 heridos. Israel declaró que estaban en guerra. En su respuesta militar, mató a 230 palestinos y provocó heridas a 1.700. Las imágenes causan pavor y espanto.

“No estamos para decir quiénes son los buenos y quiénes los malos. El bombardeo del fin de semana y los secuestros de civiles son tan horribles como la respuesta de Israel. Ni justificamos ni juzgamos, solo exponemos” Miquel Carceller - Profesor de Historia

Holocausto

Los chavales que ahora mismo están en bachillerato ya vienen con los deberes hechos. En 4º de la ESO se estudia la colonización africana y asiática por parte de los países europeos. Los alumnos y alumnas también conocen la segunda guerra mundial (1939-45), así como el Holocausto que conllevó el régimen nazi, que aniquiló a los judíos. Es fundamental, según los profesores de Historia, entender todo el contexto histórico y no quedarse solo en los días de guerra que estamos viviendo.

“Los alumnos ya saben en qué consistió el Holocausto. Nosotros, ahora, les explicamos que la ONU quiso compensar al pueblo judío por la persecución y el extermino que sufrieron en la segunda guerra mundial otorgándoles unos territorios. El problema residió en que en esos lugares ya había gente (los palestinos). También mostramos cómo Israel ha ido aumentado progresivamente los territorios ocupados”, explica el docente.

A pesar de los conocimientos que ya traen los chavales de otros cursos, es importante recalcar que el conflicto entre Israel y Palestina tiene su origen en la mitología y la religión. “Hay que hablarles del rey David y de todo ese marco mítico”, añade.

La ideología personal, fuera del aula

La ideología personal y las ideas políticas de cada uno –destaca el profesor– se tienen que dejar fuera de clase. Estar en un aula no consiste en posicionarse en favor de unos y en contra de otros. El conflicto entre Israel y Palestina es tan complejo, tan antiguo y tiene tantos vértices que resulta muy complicado. “No estamos para decir quiénes son los buenos y quiénes los malos. El bombardeo del fin de semana y los secuestros de civiles son tan horribles como la respuesta de misiles por parte de Israel. No justificamos nada. Solo explicamos. Los profesores de Historia no estamos para juzgar sino para exponer”, sentencia.

“No hay malos ni buenos. Hay que tratarlo con mucha objetividad y distancia. Los alumnos de ESO y bachillerato se están formando en todos los sentido” Víctor Vega - Profesor de Historia

Ir más allá de la actualidad y ubicar a los estudiantes en el conflicto es fundamental. Víctor Vega -profesor de historia de 3º y 4º de la ESO de la Escola La Seda de El Prat de Llobregat– explica que analizar la noticia a partir de un atentado terrorista o un acto de defensa no es la mejor opción. En su opinión, es obviar una parte histórica fundamental. “Hay que enseñarles a contextualizar para que puedan ir haciendo sus propios juicios de valor. No hay que utilizar la guerra para etiquetar. Nuestro foco es el punto de vista sociológico o histórico más que periodístico”, explica el docente.

Israel no solo ha declarado el estado de guerra, también ha movilizado a los reservistas y ha bombardeado varias instalaciones de Hamás en la Franja de Gaza. Los docentes reconocen que el asunto está muy politizado y existe la tendencia a posicionarse en un bando u otro. “No hay malos ni buenos. Hay que tratarlo con mucha objetividad y distancia. Los alumnos de ESO y bachillerato se están formando en todos los sentidos”, insiste.

Israel

Al igual que Miquel Carceller, Víctor Vega destaca que los docentes tienen la labor fundamental de recordar el origen histórico del conflicto y de cómo “Jerusalén -que es una ciudad pretendida por dos religiones [musulmanes y cristianos] pero está en posesión de una tercera [judíos]- siempre ha provocado disputas desde la edad media”. Como punto de partida del escenario actual, el profesor se remonta al sionismo [ideología que mantiene que los judíos son grupo nacional con derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico] y explica "la compra de tierras palestinas bajo el poder británico tras la desintegración del imperio otomano, donde la llegada de población israelí sustituirá progresivamente a la población autóctona palestina, comenzando así con su expulsión del territorio".

Ahí, sigue el docente, "comienza la incorporación de judíos de todas partes del mundo, lo que acaba llevando a la creación de Israel en 1948 y a la respuesta a ello de los estados islámicos. Israel se convierte en un bastión de Occidente en un entorno islámico” , concluye.

Carceller también cree importante recordar a los estudiantes que si EEUU apoya a Israel no es porque crea en su buena fe sino por su compromiso político con este país. El profesor del instituto Joncar ha pedido a un periodista experto en Oriente Próximo que acuda un día a clase para explicar a los alumnos el conflicto y responder a todas las dudas que tengan y que serán muchas.