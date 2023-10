La viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas Margarita del Val, muy conocida por sus relevantes aportaciones en plena crisis del covid, sorprendió este lunes a los alumnos de Bachillerato del instituto Elisa y Luis Villamil al asegurarles que estamos más preparados que nunca para afrontar otra pandemia. No obstante, los esfuerzos de los científicos se concentran en evitarlas, es decir, "en que no pasen de epidemia y brote".

En una amena charla que pudo celebrarse gracias al proyecto educativo pionero en España Foro Comunicación y Escuela, Del Val habló con destreza de lo que es especialista y contestó a las preguntas de los atentos estudiantes. Según la científica, se comete un error cuando se habla, sin mucha profundidad, de la seguridad de las vacunas y se opina sobre ellas por el tiempo que se tardó en tenerlas disponibles. "No se debe medir en tiempo, sino en personas; lo que quiero decir es que se invirtió mucho dinero de golpe, de tal forma que se pudo reclutar a muchas personas para hacer el ensayo en un mismo periodo de tiempo", contó. Un ensayo que, según se desprendió de sus palabras, fue único en nuestra historia reciente. La científica contó que el mundo se vio en una encrucijada: morían por contraer el coronavirus un millón de personas cada tres meses. "Gracias a lo que se hizo se salvaron a muchas personas; había muchas ganas de tener una vacuna", contó. Además, durante el desarrollo experimental de estos medicamentos que hacen que el sistema inmune obtenga memoria estuvieron muy vigiladas las reacciones adversas en humanos. "Si se detectaba una, se paraba todo y se volvía a empezar", dijo para concluir que las vacunas del coronavirus "son las vacunas más seguras de toda la historia".

Del Val señaló a preguntas de una alumna que no se puede predecir cuándo habrá otra pandemia ("no tenemos respuesta para eso", apuntó). "Es difícil calcular algo así, lo que hay que hacer es saber reaccionar", destacó. Y este sentido, opinó que por haber pasado la pandemia del coronavirus "ahora tenemos mucha experiencia". Hoy en día se sigue de cerca el desarrollo de muchos virus, pero si tiene que destacar uno que merece atención especial y vigilancia es el que provoca la gripe aviar. Por ahora, no se transmite al humano que no haya estado en contacto con al animal infectado, "si bien es cierto que no sabemos cómo va a evolucionar este virus y, por tanto, cómo se comportará en el futuro".

La científica también habló a los alumnos de política. En su opinión los gobiernos "se volcaron" durante la pandemia y ahora "a toro pasado, es muy fácil decir qué haría", señaló. Sí aseguró que hubo reticencias para aceptar que el virus se contagiaba a traves de aerosoles, "y tal vez estuvimos limpiando de forma obsesiva superficies", cuando esta práctica no contenía la propagación del virus.

Del Val aseguró que España "debe estar orgullosa" por lo que hizo: "Todas las generaciones se mostraron responsables y casi toda la población se vacunó". "No pasó en todos los países de Europa y, en este sentido, creo que supuso un triunfo de la sociedad española", indicó.

La viróloga también se detuvo en Asturias. Fue una comunidad autónoma "que hizo cosas muy positivas" en momentos de gran incertidumbre. Por ejemplo, dotar a las plantillas de las residencias de mayores de personal especialista en medicina que pudo, gracias a su ojo clínico, contener los contagios. Otro logro asturiano fue ventilar. "En lugares como este, en la costa, se ventila y se ventiló mucho mejor que en el interior y eso resultó clave" para evitar los contagios de los virus respiratorios. Del Val insistió durante la ponencia en la necesidad de tener en cuenta la necesaria ventilación en invierno cuando hay mayores en la familia: "Así que, atentos en Navidad".