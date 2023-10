Ferran Torres ya no es el que era. A sus 23 años (nació en febrero del 2000), el delantero de Foios habló sin tapujos de su vida en 'El Hormiguero', el programa de Antena 3 que presenta y dirige el también valenciano Pablo Motos.

Precisamenete, el jugador del FC Barcelona habló de su buen momento futbolístico tras ganar en el Ullevaal Stadion a la Noruega de con la Selección Absoluta; de los problemas en las lesiones que ha tenido en el pasado y también de la salud mental.

"El tiburón refleja mi mentalidad"

"El tiburón es un poco todo, aunque todos digan que es un nuevo Ferran, es la mentalidad que siempre he tenido, ahora ha dado sus frutos porque dentro del campo se refleja. Algo muy importante es el entrenamiento invisible. La gente solo ve el Ferran de los 90 minutos en el campo. Nadie sabe lo que llevamos detrás, las horas de entrenamientos, las horas de entrenamientos con preparadores físicos, las horas de psicólogos, de descanso , la alimentación. Va en a base al Ferran que soy, la disciplina que tengo, la mentalidad que tengo, la competitividad y querer ser el mejor siempre", dejó como respuesta a una entrevista reciente que Levante-EMV le realizó y donde también habló del trabajo que ha hecho con el psicólogo José Ángel Caperán para ver "las cosas realmente diferentes".

¿Cómo nació el mote?

"Empezó en broma en pretemporada con los españoles del equipo, que estábamos en la mesa, se difundió en las redes sociales y se quedó. Es un apodo que me gusta mucho, la verdad", afirmó también a Levante-EMV. Así que Pablo Motos no dudó en preguntarle el lunes por la noche en 'El Hormiguero'. "Siempre he sido competitivo y ambicioso, con muy mal perder. Esas ganas de querer mejorar, qué puedo dar más de mí van acorde a la mentalidad de tiburón", señaló Ferran Torres.

Al hilo de estas afirmaciones, el futbolista azulgrana también declaró el motivo de su nuevo tatuaje en la espalda: dos alas de ángel con una frase: "Lo intentas, te equivocas y te vuelves a levantar". Y aseguró que "lo que marca a una persona no es el éxito, sino la capacidad de reponerse", explicó.

Su etapa más difícil

Su etapa llegó tras una fisura en su pie derecho, producida en las semifinales de la Nations League ante Italia en 2021 y tuvo que ponerse en manos de profesionales: "Pasé un faceta a nivel de mente un poco débil y floja", continuaba el internacional español en 'El Hormiguero'. "Fue un año muy duro, pero a día de hoy, pienso que ha sido el mejor año de mi vida, en el que he aprendido un montón". Una de las estrategias que tiene Ferran Torres para mantener la mente estable es no "leer la prensa". "Tengo bloqueada toda la prensa, no leo nada de prensa, no tengo nada de contacto de qué pueden decir de mí porque no me importa lo que digan de mí", ha señalado el jugador del Barcelona.