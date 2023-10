Frances Northcutt, ingeniera de las misiones Apolo de la NASA: "Necesitamos que los seres humanos tengan un lugar en el espacio"

¿Cuando comenzó a interesarse por las estrellas, el cosmos y el universo?

Leía mucha ciencia ficción y la verdad es que eso me hizo comprometerme con la idea de explorar el espacio. De hecho, si hablas con muchas personas que trabajan en el programa espacial, descubrirás que leen mucho a Isaac Asimov y a algunos de los otros escritores de ciencia ficción.

¿Cuál es tu historia de ciencia ficción favorita?

¿Mi favorita? No lo sé. Me gusta Yo, Robot.

¿Qué le llevó a estudiar matemáticas?

Estudié matemáticas porque las puntuaciones de los exámenes mostraron que tenía aptitud para ello. Sin embargo, nunca esperé terminar trabajando en el programa espacial. Realmente, no sé qué es lo que quería hacer. En aquella época, la mayoría de las mujeres que iban a la universidad lo hacían para encontrar esposo, convertirse en profesoras o ser enfermeras o secretaria hasta tener hijos. Luego, por su puesto, se dedicarían a ellos. Eso es lo que se esperaba de las mujeres.

¿Cómo surgió la oportunidad de dedicarse a la carrera espacial?

De alguna manera tropecé con el programa espacial. No fue algo planeado. Salí de la universidad y estaba buscando trabajo. Me ofrecieron un trabajo en un perfil que en ese momento se llamaba "computress", una mujer computadora. Si has visto la película "Figuras Ocultas", el de las protagonistas es el trabajo que tenían esas mujeres. Era extraño, incluso en ese momento, que nos llamaran así. En cierta forma, éramos ayudantes técnicas porque los ordenadores no hacían tantas cosas como lo hacen hoy en día. No realizaban gráficos como ahora, que puedes ingresar los datos y obtener el gráfico de manera instantánea. Así que allí pasé mucho tiempo haciendo gráficos. Mientras lo hacía me interesé en el problema y así fue como dejé de ser una "computress" para convertirme en miembro del personal técnico ingeniero. Luego llegué al programa Apolo.

¿Cómo fue la experiencia?

La empresa en la que trabajaba tenía un contrato gubernamental para desarrollar software para el programa Apolo. Nunca trabajé realmente para la NASA en sí. De hecho, la mayoría de las personas que trabajaron en aquel programa espacial lo hicieron con subcontrata. Fueron miles y miles, probablemente más de cien mil trabajadores, dispersos por todo el mundo. Algunos de ellos en lugares muy remotos, como la Isla de la Ascensión en medio del Océano Índico. Había estaciones de seguimiento aquí y allá. Pero la empresa para la que trabajé, que ahora es parte de Northrop Grumman, desarrollaba software que se utilizaba para planificar las maniobras para llevarlos a la luna, para ingresar en órbita lunar, para regresar de la luna y algunas correcciones. Eso fue en lo que trabajé.

Cuando trabajó en el programa Apolo, ¿en qué situación se encontraba la incorporación de la mujer a la ciencia?

No existía. De hecho, al contemplar las viejas fotos del centro de control de la misión solo ves hombres blancos. No había personas de color ni mujeres. Mucha gente piensa que trabajé para la NASA y la realidad es que si hubiera trabajado para la NASA, no hubiera podido hacer lo que hice. Las empresas asociadas a la misión eran más progresistas que la propia NASA, que tenía un modelo militar por su propio origen. Estas subcontratas, por supuesto, se regían por reglas distintas en Estados Unidos y debían buscar la igualdad de oportunidades.

En alguna declaración ha mencionado que no sintió el sexismo hasta que no se enfrentó a los medios de comunicación ¿cómo fueron esas primera experiencias?

En aquel momento ni siquiera existía la palabra sexismo. El concepto se inventó en ese periodo, o al menos fue entonces, con la segunda ola del feminismo en ciernes, cuando llegó a la conciencia colectiva. Yo estaba al tanto de que no había mujeres en la ciencia antes. Tendría que haber sido muy inconsciente para no darme cuenta. Al tratar con los medios de comunicación me hice más consciente, no solo por el trato hacia mi, sino por los estereotipos que tenían y el trato general que recibían las mujeres. Llegué a tener fotógrafos tratando de fotografiarme por debajo de la falda básicamente. Así que sí, en cierto sentido, me volví muy consciente del sexismo en ese momento.

¿Dirías que las cosas han cambiado ahora y que las mujeres han logrado mejorar la situación en la ciencia?

En ciencia hemos avanzado en algunos aspectos y retrocedido en otros. Es cierto que hemos avanzado, pero también es verdad que cuando estás tan abajo, casi cualquier cosa se convierte en un avance. En ese momento, en el área de Física, por ejemplo, estábamos a casi cero de representación. Ahora estamos en un 8%. Por tanto sí, es una gran mejora estadísticamente, pero ¿realmente lo es? Luego, por ejemplo, en ciencias de la computación hemos retrocedido mucho, porque el porcentaje de mujeres que se dedicaban a ciencias de la computación representaban alrededor del 36% y ahora ese mismo indicador se encuentra en el 18%. Entonces, es difícil decir si hemos mejorado. Algunas áreas sí, algunas áreas no.