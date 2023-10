Es sorprendente lo que se puede descubrir en las redes sociales, como el hilo de Twitter en el que un usuario que descifra el asesinato de un hombre que le vendió una cómoda en Milanuncios y que, como era de esperar, se ha viralizado.

Juanjo Ramírez, guionista y director de cine, ha recreado un hilo que mantiene en suspense a los usuarios de Twitter: "Llevo un rato dudando si publicar esto pero como nadie me hace caso y necesito ayuda, allá voy. Ayer mataron al tío que sale en esa foto y no se sabe por qué. La cosa es que hace unos días yo le compré esa cómoda, y os voy a contar qué había dentro y quién creo que lo ha matado", comienza.

Primero revela por qué sabe que el hombre que han asesinado es el mismo que le vendió la cómoda: "En estas imágenes de la noticia se puede ver que es la misma casa. Y además, sus iniciales coinciden". Por otra parte, añade que dentro de uno de los cajones del mueble encotró una nota con un número: 49773993.

Continúa analizando otras imágenes que el hombre asesinado colgó en su cuenta de Milanuncios: La cosa es que me he puesto a mirar todo lo que vendía ese tío y he podido reconstruir más o menos lo que ha pasado. Por ejemplo, subiendo el brillo de esta foto se pueden leer algunos de los mensajes recibidos. De entrada no parecen decir mucho, pero son importantes".

También revela la identidad de los compañeros de piso del susodicho: "Para que os ubiquéis: en ese piso viven tres personas. Se ve claro en las fotos de esta nevera que también tenía en venta, donde hay un horario de limpieza dividido entre los tres: Marcos (el fallecido) y dos chicos llamados Álex (Álex Carmona y Álex Ruiz)".

Lo siguiente que hace es ponerle cara al hombre fallecido y a sus dos compañeros de piso: "Aquí les podemos poner cara. A la víctima, Marcos, le reconozco de cuando le compré la cómoda, es el del centro. Y los de los lados serían los compañeros de piso, aunque no sé cuál es Álex Carmona y cuál Álex Ruiz".

"Supongo que el que aparece en el chat como “Alex Uni” será su amigo de la universidad, mientras que “Alex Piso Nuevo” será alguien que buscaron más tarde para compartir piso", prosigue. Añade un audio de radio en el que se indica que el arma del crimen fue un cuchillo de cocina blanco y azul, para más tarde subir otro de los anuncios que muestra un cuchillo que cumple exactamente las mismas características.

En la siguiente imagen que comparte aparece una televisión, en cuyo reflejo se aprecia el cuerpo de una mujer desnuda. "Podría ser cualquier chica con la que se estuviera acostando Marcos, pero yo tengo pruebas de que esa chica es la novia de su compañero de piso. Y lo sé porque en la foto hay un detalle que pasa desapercibido pero que los delata: el reloj. Os explico por qué", continúa.

El siguiente anuncio muestra un par de libretas, y en una de ellas se aprecia que han arrancado una hoja, y para darle sentido Juanjo regresa a la nota que encontró en la cómoda: "Para entender esto tenemos que volver al papel que encontré en la cómoda. En estas libretas que vendía Marcos hay una hoja arrancada que justo encaja con el trozo que faltaba a aquel papel. Si los juntamos se completa un número. Me ha costado pero al final he sabido qué era".

Todo cobra sentido cuando el tuitero introduce esa serie de números en el buscador de Milanuncios y aparece el anuncio de dos maletas: "Era la referencia de un anuncio. Lo he metido en el buscador de la app y me ha salido esto. ¿Os suena?".

Volviendo a la captura de imagen en la que mostraba las conversaciones en un móvil, Juanjo da la siguiente explicación en relación a las maletas: "Si recordáis, en el móvil, alguien con un emoji de un gato decía: “Te apunté la referencia. Yo le compré la azul”. Era la referencia de este anuncio lo que apuntó y la maleta azul la que compró. El vendedor aclara que ya está vendida. Al principio esto no me decía nada, pero luego me he metido a ver las valoraciones de este usuario y mirad lo que he encontrado. ¿Os suena el nombre?".

Catalina es el nombre de la novia de uno de los compañeros de piso de Marcos, y aquí todo comienza a cobrar sentido: "Catalina es la novia de uno de sus compañeros de piso (Alex Piso Nuevo). Mi teoría es que Marcos y Catalina tenían un romance, y que el emoji del gato es simplemente una forma discreta de guardarla en la agenda: "gato -> cat -> Catalina". Y con más anuncios del portal, continúa atando cabos: "Tengo pruebas de que Catalina es la chica que aparece reflejada en la televisión. Fijaos que en su valoración hace mención a un reloj que también ha comprado. Y mirad cómo es el reloj que ha vendido ese usuario".

"De hecho, creo que Catalina y Marcos estaban comprando las maletas con la idea de fugarse juntos. Veréis que hay algunos anuncios donde se aprecia la urgencia de Marcos de venderlo todo. Y lo que también intuyo, por este otro mensaje, es que el compañero de piso les había pillado. De hecho les pilló de la misma forma que nosotros, al mirar las fotos de Milanuncios", opina".

Finalmente, Juanjo sentencia con las siguiente palabras: "En resumen: el agendado como “Alex Piso Nuevo” se enteró de que su compañero de piso estaba liado con su novia y lo mató con un cuchillo de la cocina. Mi duda ahora es: ¿Quién es “Alex Piso Nuevo”, novio de Catalina y supuesto asesino? ¿Carmona o Ruiz? ¿Y cuál es en la foto?".