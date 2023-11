Gerard Piqué ha hablado como nunca antes de su ruptura con Shakira. Y lo ha hecho cuando todo parecía olvidado ya que el exfutbolista del FC Barcelona ha vuelto a hablar de la artista en el programa 'Rac1' de Jordi Basté sobre cómo vivió este acontecimiento. Muy sincero, y como nunca antes lo había hecho, ha desmentido todas las informaciones que salieron en su día.

Y es que la relación de Gerard Piqué y clara Chía ha estado en el punto de mira desde el primer día. La supuesta indifelidad del exfutbolista a Shakira con la joven catalana estuvo en el foco de la polémica durante meses, y las continuas referencias de la artista en sus canciones tampoco ayudaban nada.

"Mi vida la he vivido yo"

Así que cuando parecía que Gerard Piqué había pasado página en cuanto a su sonada ruptura sentimental con Shakira, el exfutbolista ha afirmado que: "Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto" (piso) confesaba Gerard Piqué cuando se trataba su ruptura y todo lo que salió a la luz durante todos esos meses.

Además, el exfutbolista ha confesado que "la única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada" porque "gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad" aseguraba rotundamente.

Eso sí, Gerard Piqué dejaba claro que lo que los demás opinen de él no le ha importado nunca y mucho menos tras su ruptura con la artista: "Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío".

De esta manera, Gerard Piqué ha hablado como nunca antes sobre su ruptura con Shakira y sobre todo lo que vino después de conocer que había entablado una nueva relación con Clara Chía. Una entrevista que va a dar mucho que hablar porque el exfutbolista se ha abierto en canal para explicar que nada de lo que se ha contado hasta ahora es verdad.

"No puede ni pisar su casa"

Después de la tormenta... llegó la calma, y Gerard Piqué y Clara Chía ha disfrutado de una temporada relativamente tranquila. Sin embargo, al parecer los problemas de su relación no solo han sido mediáticos, sino que los sufrían dentro de su misma casa: los padres de ella no aprobarían esta relación.

Según ha explicado el paparazzi Jordi Martín en el portal TV Notas, "la familia de Clara Chía no quiere a Gerard Piqué, los padres no le quieren". El periodista, que además tiene una estrecha relación con Shakira, ha explicitado que el exjugador del FC Barcelona "no puede pisar la casa" de los padres de Clara.