El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado, con la Academia de los Premios Grammy Latinos un acuerdo de tres años. Aparte de la esperada gala de entrega de los premios, Andalucía acogerá la Semana del Latin Grammy. Se han programado actuaciones y actividades vinculadas con el evento, dos grandes conciertos anuales durante los próximos tres años y otras ocho grandes citas musicales.

Por primera vez en la historia, los Premios Grammy Latinos se celebrarán fuera de Estados Unidos. Esta vez, tras un acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Academia Latina de la Grabación, Sevilla será la afortunada de acoger la entrega de los renombrados galardones, en el Palacio de Congresos y Exposiciones la noche del jueves 16 de noviembre. La gran gala de la música latina representará, a su vez, el punto culminante de una semana repleta de acontecimientos no solo en la capital, sino también otras ciudades andaluzas.

“La Academia calcula que la Semana de los Latin Grammy atraerá a nuestra comunidad a unas 12.000 personas gracias a la máxima expectación y repercusión mediática que genera en todo el ámbito musical. Y si hablamos de su difusión mediática, hay que tener en cuenta que la entrega de los Latin Grammy Awards es el evento más visto en Estados Unidos entre el público latino, por encima incluso de los Oscar", ha revelado Moreno.

Andalucía será la sede de grandes eventos musicales

La Semana Latin Grammy revela a Andalucía como un destino atractivo y una destacada anfitriona de eventos culturales, que no solo pasarán por Sevilla, sino también por Granada y Málaga. La Junta de Andalucía invertirá 18 millones de euros para respaldar todas las actividades planificadas en torno a un evento con un impacto económico que, se cree, rozará los 500 millones de euros.

Entre los eventos para calentar motores antes de la entrega de premios del 16 de noviembre, hay dos Latin Grammy Sessions. La primera de ellas consiste en una producción audiovisual que se filmó a mediados de septiembre en Granada con la Alhambra de fondo en la que participarán artistas conocidos como Lola Índigo, Niña Pastori, y Omar Montes. Se podrá ver en las plataformas digitales de la propia organización a partir del 10 de noviembre de 2023. Asimismo, en Málaga, el viernes 13 de octubre en la Plaza de Toros de la Malagueta se hizo un concierto en el que actuaron Feid, Beret y la Mala Rodríguez, entre otros artistas.

Los Grammy llenarán Sevilla de música latina

En Sevilla se celebrarán actividades variadas como una recepción para los nominados, una gala a la Persona del Año, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase o la presentación de los Premios Especiales. Todo ellos distintos eventos que tendrán lugar en ubicaciones como el Real Alcázar, la Fábrica de Artillería, el Casino de la Exposición, el Teatro Lope de Vega y la Casa Pilatos.

La agenda de los Grammy planea, a partir del próximo 10 de noviembre, una serie de actividades en la capital andaluza. El programa incluye, el viernes 10 de noviembre, una charla de Laura Pausini en el Conservatorio Francisco Guerrero; y, el domingo 12, la entrega de los Premios a la Excelencia Musical 2023 a Carmen Linares, Simone, Arturo Sandoval, Mijares, Soda Stereo y Ana Torroja, y la entrega del Premio del Consejo Directivo a Wisón Torres, Alex Acuña y Gustavo Santaolalla.

Por otro lado, al día siguiente, lunes 13 de noviembre, se celebrará un homenaje a las mujeres destacadas en el mundo de la música en la Casa de Pilatos con reconocimiento a Mon Laferte, Simone Torres, Róndine Alcalá y Ana Villacorta Torres. Asimismo, el martes 14, la recepción en el Alcázar de Sevilla a todos los nominados a los Premios Grammy Latinos 2023 y un Showcase en el Centro de Industriales Culturales Magallanes.

El miércoles 15, se celebrará una cena en el Palacio de Congresos y Exposiciones en honor a la cantante italiana Laura Pausini, Personal del Año para los Grammy Latinos. Todo ello culminará, el jueves 16 de noviembre, con la celebración de la Gala de los Premios Grammy Latinos 2023.

Los nominados, en el foco internacional de la música latina

Entre los artistas nominados de esta 24ª edición de la gran gala de la música latina, se encuentran Shakira, Karol G y Bizarrap, que comparten lista de nominaciones con artistas españoles como Vanesa Martín, Quevedo, Pablo Alborán o Rosalía, entre otros músicos destacados del panorama musical latinoamericano e hispano. La colaboración de Shakira con Bizarrap, TQG de Karol G y Shakira, y Ojos marrones son algunas de las nominadas a canción del año. Además, Los perros de Arde Bogotá o Gris de Juanes también se encuentran entre las nominadas en la categoría de canción rock, y los álbumes Saturno de Rauw Alejandro y Alma de Nicki Nicole, entre otros, optan a mejor álbum de música urbana. Y La Jumpa ce Arcangel y Bad Bunny, junto con Automático de María Becerra y BZRP #52 de Quevedo y Bizarrap optan a mejor canción urbana.

La retransmisión de los Premios Grammy, que en España será por Radio Televisión Española, genera más de 10,5 millones de interacciones en redes sociales. Y son un evento de gran expectación mediática y repercusión en todo el ámbito musical, tanto entre el público latino como a nivel internacional. Así, para Andalucía supone una gran oportunidad no solo de darse a conocer al mundo, sino también de demostrar que es un lugar con muchas posibilidades para disfrutar de unos días de turismo de ciudades, naturaleza, historia y cultura.