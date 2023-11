Maite Paramio: "Es mentira que los hombres son los únicos con un papel determinante en la ciencia"

Maite Paramio es catedrática de Veterinaria en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y preside la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), entidad que lleva 22 años trabajando para promover la ciencia y hacerla más amable a las mujeres.

Entre otras cosas, incide en las brechas y los techos de cristal que hacen que las investigadoras no avancen en sus carreras, a pesar de ser más en las aulas universitarias e igual (o más) brillantes.

Paramio trabaja por visibilizar a las científicas del pasado y porque las que jóvenes que llegan hoy a las facultades puedan continuar con sus carreras, más allá de las aulas.

Estuvo en València en la jornada «Women Lead. Shaking Science», para promover el papel de la mujer en la ciencia desde el liderazgo y el coaching. ¿Cree que es necesario abordar este punto de vista?

Nos parece tremendo que las mujeres abandonen a medida que crecen profesionalmente, y uno de nuestros objetivos es saber por qué y cómo podemos poner las condiciones sociales, políticas y laborales para que lleguen en la misma proporción que empiezan en las carreras, en algunos casos más del 50 %. Sobre el liderazgo, estamos totalmente convencidas de que hasta que las mujeres no sean protagonistas también de la organización de la ciencia, en cuanto a temas y forma de hacerla, no se resolverá. Apoyamos este proyecto, porque las mujeres deben tener suficiente confianza en sí mismas para acceder a ciertos cargos o presentarse a ellos.

Hay muchas iniciativas para fomentar vocaciones entre las niñas, pero luego cuando llegan, no se les acompaña para que sigan...

Hacen falta dos cosas. Una, un ambiente social y laboral que permita que esas niñas desarrollen toda su carrera científica o tecnológica, y ahora lo que está imperando es «que esto no es lo tuyo», es el hogar o saberse pintar los ojos como las influencers... Hay que cambiar esa percepción y decirles que son trabajos apasionantes, que provocan una gran satisfacción y lo pueden hacer exactamente igual o mejor que los hombres. Por otra parte, es verdad que nos tienen que ayudar a confiar más en nosotras mismas, porque el ambiente todavía no es el más adecuado. Mi esperanza es que nuestros trabajos sean menos competitivos, con menos egocentrismo y más de resolver problemas.

Sobre lo que ha comentado, ¿hacen falta «influencers» de la ciencia, o que las científicas se hagan «influencers»?

Los medios son los que visibilizan los temas de las agendas, no solo hace falta ser influencers, que también, si las jóvenes tienen esas vías de comunicación... a la gente no le gusta lo que no conoce, y si nunca ve a mujeres en estos trabajos y no ve lo interesantes que son y lo que pueden hacer... Nos gustaría que nos dieran más voz y no solo hablando como mujeres, sino de nuestros trabajos.

También se habla mucho del síndrome de la impostora, del miedo de muchas mujeres a exponerse, a pesar de tener mucho nivel.

De esto hay montones de estudios y lo hemos visto en ciencia. Es mentira que solo llega la excelencia, hay lobbies de hombres que publican sus historias y se invitan a los congresos, por eso somos muy partidarias de las cuotas, de obligarles a que nos incorporen, porque las que llevamos mucho tiempo sabemos que los que salen como líderes no han hecho nada tan significativo, ni son brillantes ni nada especial: eso de que ellos son los únicos que hacen un papel determinante en la ciencia del futuro, es mentira y lo debemos desenmascarar. Lo segundo es darnos confianza, porque en el fondo aún tenemos ese mito de que no nos atrevemos porque no damos la talla.

"Estamos muy a favor de las cuotas, de obligarles, porque hay ‘lobbies’ de hombres»

La AMIT también ha denunciado el «efecto Matilda», que invisibiliza los descubrimientos de las mujeres. ¿Esto debe romperse desde la educación?

Es verdad que en la ciencia ha habido más hombres que mujeres, pero es que en el siglo XIX tenían prohibido estudiar... por eso, realmente las que salieron, en contra de su destino, fueron extraordinarias, pero aún así no se les reconoce en los libros, como las literatas y artistas. Muchas asociaciones de mujeres las volvemos a sacar, es imprescindible.

Como ha dicho al principio, muchas científicas abandonan sus carreras, es la conocida como «gráfica de la tijera». ¿Cuáles son las dificultades y cómo podrían solucionarse?

Todos sabemos dónde se van las mujeres, en general y no solo en la ciencia. A partir de los 30 y tantos años, te hacen decidir si quieres una familia o dedicarte 24 horas a trabajar, y te desechan, aunque hay que mantener la sociedad y reproducirse. En ciencia, la carrera es a medida de los hombres y te expulsan, porque exigen que la maternidad no haya existido. Pedimos ayudas específicas, como becarios o ayudantes, para estas épocas, que son mínimas en una vida profesional de 40 años. Hay hombres que tienen una baja de enfermedad y no es tan dramático. Que no solo no se castigue, sino que te premien por hacer doble trabajo.

¿Ahora que se habla más de conciliar e incluso de semanas laborales de cuatro días, es buen momento para pedirlo?

Si conciliar es quedarse en casa, eso destroza las profesiones femeninas, porque luego no volvemos o no en las mismas condiciones, pero nadie quiere esta competitividad tan enorme ni estas culturas tan tóxicas de trabajar las 24 horas. Hay que eliminarlo como sea, pero no tiene nada que ver con que a las mujeres se les ayude en ese impasse.

Desde estudiante está en movimientos feministas, ¿es necesaria la organización y reivindicación colectiva?

Ha habido un cambio social enorme, éramos grupos muy marginales e incluso mal vistos, y ahora todo el mundo quiere hacer ver que es feminista. Jamás pensé que habría políticas luchando por ver quien es la más feminista. Pero aún así, tenemos que seguir. No somos de grandes líderes, hemos hecho un trabajo de muchas y discretamente, y cuantas más seamos, conseguiremos sociedades más justas.