Entender un trámite administrativo o una comunicación del ayuntamiento de la ciudad en la que cada uno reside resulta esencial para que las personas puedan ejercer su derecho a entender en todos los ámbitos de su vida. Para un 73% de los habitantes de 52 ciudades españolas, comprender lo que les transmite su gobierno municipal no es fácil, puesto que sus consistorios no son claros. Así lo evidencia el IV informe sobre la claridad de las administraciones españolas, titulado ¿Entiendes a tu Ayuntamiento? y elaborado por la consultora de estrategias de comunicación Prodigioso Volcán.

Tan sólo 14 de esos 52 ayuntamientos -las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas españolas- superan los 70 puntos de un total de 100, que es la nota con la que la consultora considera que la comunicación de un consistorio es clara. Las ciudades que encabezan la lista de los gobiernos municipales más comprometidos con la comunicación son Pamplona, con una puntuación de 83,2; Barcelona, con 81,6; Logroño, con 79,8; y Girona y Vitoria, ambas con 79. El informe no indica cuáles son los ayuntamientos peor posicionados en la lista.

La puntuación media obtenida por el conjunto de los ayuntamientos analizados es de 61,5 puntos sobre 100. "Si comprendiéramos más a la ciudadanía que va a leernos, podríamos convertir nuestros comunicados en conversaciones y ello solucionaría gran parte de los problemas de oscuridad que aún persisten y que hemos detectado en este informe", zanja la consultora.

Comunicación clara en las administraciones

Según expresa Prodigioso Volcán en el cuatro informe que hace de este tipo -esta vez centrado especialmente en las buenas prácticas por encima de las más oscuras-, no es sólo el lenguaje complejo la traba que impide a los ciudadanos entender lo que les quieren decir sus ayuntamientos.

La claridad también se traduce en el ámbito digital, el aspecto visual y la estructura de un portal web, y así ha diseñado la consultora el sistema de puntos que da a los consistorios: 25 para el lenguaje claro, 25 para la usabilidad, 25 para la accesibilidad y los últimos 25 para el diseño UI (en este último caso, centrados en la legibilidad, los recursos gráficos y la adaptabilidad del dispositivo).

De esta forma, Prodigioso Volcán ha concluido que el 48% de los ayuntamientos no usa un lenguaje claro; el 44,2% no es sencillo de usar; el 34,6% no es accesible y el 29% tiene un diseño oscuro y poco legible. Casi el 10% de los consistorios españoles analizados suspende en los cuatro los pilares.

Datos de comunicación clara en ayuntamientos Prodigioso Volcán aporta una serie de datos bastante llamativos al respecto: -El 82,6% de los ayuntamientos evaluados no reformula ni explica los tecnicismos que emplea. -El 63,4% no emplea un tono conversacional. -El 50% no emplea frases cortas y directas, e incluye demasiadas referencias legales en los textos y no hace un buen uso de recursos tipográficos, como la letra cursiva. -El 94,2% emplea listas para redactar las enumeraciones. -Ningún ayuntamiento alcanza buenos resultados en usabilidad. -El 44,2% de los contenidos no muestran toda la información suficiente y necesaria. -El 90,3% no indica la fecha de actualización de sus contenidos. -En el 75% de las webs, no hay más de tres clics desde la portada hasta la información por consultar. -El 65,3% no cumple la ratio mínima de contraste de los colores de su web. -El 29% de las webs tiene un diseño oscuro y poco legible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La comunicación clara, indica Prodigioso Volcán en el informe, "es el paso previo para comprender y poder actuar en consecuencia, mediante una toma de decisiones informada". En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el fin de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la acción por el clima, etc.

Prodigioso Volcán coloca como décimo octavo Objetivo para el Desarrollo Sostenible velar por el derecho a entender. "Una comunicación clara, efectiva y que se dirija a las personas de igual a igual posibilita la consecución de cualquier objetivo, pero, en concreto, de los ODS", señalan.

"Muchas de estas soluciones", incide la consultora, "pueden alcanzarse con la comunicación clara". "Especialmente en los momentos de crisis, las sociedades debemos responsabilizarnos y hablar de forma clara para ir por el buen camino. Los gobiernos, las instituciones y las empresas deben garantizar el derecho que las personas tienen a entender el mundo que les rodea", explica el informe.