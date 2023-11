«Quise traer a personas que ya estaban tomando acción en un cambio, no pensando en él», así explica Patricia Moreno, comisaria de la segunda edición del Future of Fashion, su planteamiento del evento: ‘From ideas to action’ (de las ideas a la acción). CaixaForum València ha acogido, la segunda edición del congreso internacional de moda en un formato reformulado con profesionales en activo del lado más sostenible del sector. En su primer encuentro, València Capital Mundial del Diseño 2022 organizó una plataforma para la creación, la experimentación y el intercambio de conocimientos en torno a la transformación de las industrias de la moda.

El evento organizado por la Fundació del Disseny ha aprovechado la idoneidad de la ciudad para el papel de capital de moda sostenible dentro del marco entre la denominación de Capital Creativa por la UNESCO y la capitalidad Verde europea de 2024. La comisaria planteó una «propuesta bidireccional: que los agentes de moda internacionales y nacionales reconozcan el potencial de la ciudad y que quienes conforman la escena de moda responsable local tengan la oportunidad de descubrir, conectar e inspirarse con perfiles que están haciendo posible la transformación ética y estética de la moda global». Natalia Culebras, responsable de diseño sostenible de Dior Men abrió el Future of Fashion con su testimonio sobre la transformación que están viviendo las grandes marcas en los atelieres. La diseñadora confiesa que el nombre de su cargo se lo diseñaron a medida ya que «antes no existía». Culebras narra cómo en los últimos cinco años ha observado el cambio de mentalidad y la disipación de reticencias entre sus compañeros que predecían «eso de la sostenibilidad como algo horrible» y ahora lo emplean a su favor como motor de «innovación en sus procesos creativos». A lo largo del evento se planteó la dificultad de encontrar el equilibrio en la búsqueda de la sostenibilidad y así evitar cometer ‘greenwashing’ o ecoblanqueo, perder el ADN de marca o calidad en los productos. Frente a estas problemáticas, empresas de I+D como Pyratex son imprescindibles. Regina Polanco, fundadora y CEO presentó el lunes por la tarde algunas de las prendas diseñadas con tejidos creados a partir de fibras alternativas provenientes de algas o de desechos agrícolas como pieles de plátano. Sin embargo, la innovación y creación de nuevas vías hacia la sostenibilidad estuvo reñida con otras voces partidarias de que «la única solución es no consumir», como la de Mimi Martínez, portavoz de Fashion Revolution España. La activista fue una de las cuatro participantes de la mesa redonda del lunes que sacó a relucir las cuestiones que más avivan la llama en el debate por la sostenibilidad. Frente a la demonización de las empresas, Carmen Silla, directora de marketing y comunicación de Jeanologia, enfatizó la necesidad legislativa en el marco actual: «la ley es necesaria para que podamos trabajar todos bajo los mismos marcos». María Prandi, fundadora y CEO de Business and Human Rights, advirtió que la ralentización del proceso legislativo se debe a «los lobby, las empresas y las ONGs que están estirando cada una hacia un extremo por sus intereses». Entre discusiones, Euri Nácher, vocal de la junta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, planteó: «educar tendría un impacto mas fuerte que legislar, es más fácil que luchar contra monstruos tan fuertes», lo que se convirtió en el verdadero hilo conductor del congreso. «Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿por qué necesitamos tanto?», exclamó la activista y advirtió que esta «realización de que siempre lo hemos hecho mal» provoca ira o sentimientos «depresivos». La conclusión de la mayoría de las conferencias apuntaba a un eje culpable: el consumo, que no el consumidor. La modelo, actriz y activista Lily Cole compartió su mentalidad y título de su libro: ‘Who cares wins’ (en inglés, el que se preocupa gana), que lucha contra el mensaje pesimista y de frustración del panorama actual. La problemática común de los mensajes sostenibles radica en la presión social de la búsqueda de la belleza y la inmediatez. Cole lamenta: «debemos replantear el significado de la belleza, escribir nuestra propia historia en vez de absorber la de los demás». El Future of Fashion cerró una programación repleta de debate entre el público, las empresas, diseñadores, activistas y demás agentes con un mismo destino: un presente sostenible por la lucha de un posible futuro de la moda. La CEO de Recovo llamó a la acción de las empresas que usan su sistema que lucha por frenar el desperdicio de tejidos a hacer públicas sus acciones sostenibles y a unirse a su comunidad de Héroes Circulares para mostrar la ruta a seguir. «La moda sostenible no es una opción sino una necesidad imperante», sentenció la responsable de sostenibilidad María Fernanda Hernández.