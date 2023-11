Beatriz Benavente: "Hay niñas de 12 años que ya saben qué es un ‘sugar daddy’"

¿En qué consiste su tesis doctoral?

Es un estudio de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia (ESIA) a partir de los datos de prevalencia en Europa haciendo una revisión sistemática. También, de una consulta a expertos, surge además el diseño de una herramienta de detección de casos en los que hay sospechas de explotación sexual, para valorar el riesgo. La herramienta marca una serie de indicadores diana y de riesgo y ya ha sido ya validada. El proyecto de la guía empezó en el 2020, enlazando con un encargo del Instituto Balear de la Dona, que apostó por él y valoró poder dar a España un instrumento que no existía y con el que podemos contar ahora con fiabilidad.

¿Cuál es el siguiente paso?

Que sea como el RUMI, que se pueda añadir esta herramienta en una plataforma informatizada y que esté accesible a todos los profesionales mediante una plataforma web, que además nos permitirá saber más sobre esta realidad: las instituciones tendrán mayor conocimiento y la universidad también podría exportar datos y aportar informes y estudios.

En su tesis cita un informe de UNICEF de 2016 que estimaba que cada año más de 1.000 menores eran víctimas de ESIA en Europa, pero ¿esto solo es la punta del iceberg?

Sí, está muy oculto. Ocurre además que los chicos y chicas víctimas de explotación sexual, no se reconocen como tal. Justamente la característica que tiene esta explotación sexual, a diferencia de otros tipos de violencias sexuales, es que el chico o la chica recibe algo a cambio de esa actividad sexual. Entonces se sienten cómplices, no piden ayuda, lo ocultan. En mi tesis recojo cinco estudios hechos con estudiantes de institutos que reflejaban que entre el 1 y 2,5% de adolescentes habían sido víctimas de ESIA: la pregunta no fue si se habían sentido víctimas, sino si alguna vez habían recibido dinero o algo de valor a cambio de una actividad sexualizada. En España sobre todo se da este tipo de explotación sexual, diferente de la trata (que también sucede aquí), el llamado turismo sexual o el matrimonio forzoso. En esta explotación de la que hablo los chicos entran casi por propia voluntad. Es un abuso, pero ellos no lo ven así. Ahora está de moda esto, como los ‘sugar daddies’ [hombres mayores que dan dinero o regalos a chicas o chicos jóvenes a cambio de compañía o encuentros y materiales sexuales] u OnlyFans, una red social en que las chicas y chicos suben fotos o vídeos de su cuerpo, que puede ser desnudo o sensuales o incluso manteniendo relaciones sexuales, a cambio de dinero.

¿Están demasiado familiarizados con estos conceptos?

Hay gente de nuestra edad que no saben lo qué es, pero los jóvenes sí, algunos con 12 años ya lo saben y buscan más información y les salen vídeos de TikTok donde ‘se publicitan’. Hay un vídeo con muchas visitas donde un chico pregunta ‘casualmente’ a chicas que están de marcha cuánto dinero llevan en el bolso: una muestra 3.000 euros en billetes y dice que los ha conseguido con su ‘sugar daddy’, que le paga y le da los lujos.

Todos los menores están expuestos, pero ¿quiénes son especialmente vulnerables?

Si tú eres adolescente vulnerable, con una familia desestructurada, estás mucho más expuesto, lo muestran los estudios. Hay factores de riesgo como haber sufrido abuso sexual previo en la infancia o maltrato o negligencia, consumo temprano de sustancias, ruptura con los lazos familiares... Ya ves quiénes pueden ser: chicos y chicas que quedan al cuidado de las instituciones. Entran en una institución y por más que Protección de Menores haga todos sus esfuerzos, y esto lo estamos viendo no solo en España, el sistema en sí nunca va a llegar a cubrir lo que es una familia y unos lazos familiares sanos, no les va a llegar a proteger los suficiente: seguirán siendo chicos y chicas vulnerables por sus experiencias previas y por lo que el mismo sistema de protección les puede ofrecer y lo que no.

¿No hay más margen de mejora del sistema de protección para evitar la ESIA entre menores tutelados?

Sí. A ver, desde 2020 [cuando este diario puso el foco en el tema y saltó al ruedo político] ha habido mejoras. Esta guía de detección por ejemplo nació del impulso del IBDona a raíz de esto. Y hay margen de mejora, por ejemplo tratando de fidelizar al personal y que no haya rotación de educadores y profesionales, para mantener los vínculos con los chicos. También tratando de no cambiar a los chicos de un centro a otro si no está justificado... Tú en una casa no cambias de casa ni cambias de familia. Evidentemente también hay que seguir buscando familias acogedoras, algo que es una llamada a la sociedad, a que haya más personas implicadas en querer proteger a nuestra infancia y juventud. Todos somos en parte también responsables de que este sistema mejore, aunque nunca va a cubrir lo que ya se ha roto.

¿La irrupción de las nuevas tecnologías ha hecho aumentar exponencialmente esta forma de ESIA?

Sí, la captación de los chicos y chicas se produce sobre todo a través de las redes sociales como Instagram, TikTok u OnlyFans. En OnlyFans son ellos mismos los que están produciendo un material que es utilizado después en internet, sin saber por dónde se distribuye. Aunque en teoría no se puede, hay menores en OnlyFans y muchas veces son los propios explotadores los que manejan las cuentas de varios menores. Hay que pensar que los adolescentes están mucho más expuestos porque buscan el riesgo y no piensan en las consecuencias negativas. Pero este aumento de ESIA no es solo por las redes sociales, también viene acompañado de una sociedad cada más sexualizada, donde desde edades tempranas se hipersexualiza a las niñas y se marca como que una niña para ser alguien tiene que ir de cierta manera, con cierta ropa, cierto bolso, cierto móvil, las uñas así... y todo eso cuesta dinero. A los chicos el mensaje que se les marca es desde el delito, de involucrarlos en situaciones delictivas para poder llegar a tener esas cosas.