Lucas no está pasando por un buen momento desde que compartió en El Hormiguero junto al otro integrante de Andy y Lucas que se tomaban un descanso por un problema de salud. El cantante andaluz sufre una cardiopatía que le obliga a bajar el ritmo y medicarse a diario. “Tengo 41 años, como dice mi madre, tómate la vida con calma y el estrés, que está ahí, se rebaja tomándonos un respiro”, aclaraba.

Que no se entristezcan sus fans, porque el famosos dúo no se separa: Haremos una gira despedida para nuestro público que se llamará 'Los últimos acordes'", tranquilizaba en el programa de Pablo Motos.

Tras su aparición en el programa de Antena 3 son varias las compañías de seguros que le han rechazado a causa de la cardiopatía. “Al decir en ‘El Hormiguero’ lo de la cardiopatía, que no me voy a morir mañana, me escriben de la aseguradora con la que yo había hablado antes de contar eso en la tele. ‘Lucas, esperemos que estés bien, pero visto lo que dijiste, no podemos asegurarte por si te pasa algo, pierde la empresa, pierde la compañía’. Tal cual. Así me lo han escrito tres empresas”, contaba Lucas en su perfil de TikTok.

El cantante no entiende la falta de "empatía" de las aseguradoras ante su situación. “Si no he presentado ningún papel, ni saben lo que tengo. Si lo he pedido por si cae un foco o por si llueve. Me lo han anulado porque sí. No me puedo callar. ¿Ya me quieres meter en la caja?”, explicaba a sus seguidores en redes sociales.