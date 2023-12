El primer borrador de los acuerdos de la cumbre de Dubái (COP28) recoge un compromiso para "reducir" la producción y el consumo de los combustibles fósiles pero elude la promesa de "eliminarlos" por completo. El texto, publicado este lunes por la tarde, plantea minimizar el uso del petróleo, el gas y el carbón para 2050 siguiendo "el consenso científico" pero, aún así, no recoge ningún compromiso en firme para erradicarlos completo. Esto, a su vez, también amenaza con diluir la gran promesa de esta cumbre, que juró forjar un "acuerdo histórico" contra los grandes responsables de la crisis climática.

Justo tras la publicación del documento, varias plataformas han alzado la voz para denunciar "el lenguaje diluido" y "vago" con el que se han escrito estos compromisos. Sobre todo porque hasta ahora, pese a las disputas entre los países, parecía que había una mayoría sustancial que apoyaba la erradicación definitiva de los combustibles fósiles (el ansiado 'phase out'). El borrador de los acuerdos, sin embargo, esquiva utilizar este concepto y, así haciendo, minimiza el compromiso para eliminar la energía fósil y solo pide a los países que "aumenten esfuerzos" para "sustituir" las fuentes contaminantes por energías limpias y que eliminen "los subsidios ineficientes" y que "fomentan el despilfarro" de petróleo, carbón y gas.

El único hidrocarburo que se menciona explícitamente en el texto es el carbón. En ese caso, el borrador de los acuerdos de Dubái plantea "reducir" (que no "eliminar") rápidamente el uso del carbón que no cuente con tecnologías de captura de carbono (una técnica que podría reducir su impacto aunque, según indican los expertos, sigue siendo demasiado cara y complicada para utilizar a gran escala). También se plantea "acelerar" el uso de tecnologías de bajas emisiones como, por ejemplo, las renovables, la nuclear y la producción de hidrógeno verde.

Negociaciones a contrarreloj

"No tiene sentido que se avance en la creación de un fondo para las víctimas de las crisis climática si paralelamente no se alcanza un compromiso contra los combustibles fósiles", argumentan desde la Climate Action Network. "Si no atajamos de raíz a los responsables de esta crisis no habrá dinero suficiente en el mundo para hacer frente a las pérdidas y daños del caos climático", han añadido en respuesta al documento publicado este lunes.

El texto todavía está sujeto a debate. De hecho, la presidencia de la cumbre ha convocado un plenario para seguir limando las asperezas y, con un poco de suerte, ver si se logra llegar a un consenso en los temas más espinosos. Según dicta el calendario oficial de esta cumbre, el acuerdo final se debería rubricar por unanimidad este martes a mediodía. Hace unos días, los organizadores de este evento se mostraron confiados con poder acabar a tiempo pero, conforme se acerca el final, todo apunta a que las negociaciones podrían alargarse (mucho) más allá del deadline oficial.