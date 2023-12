La Inteligencia Artificial desbanca a las felicitaciones navideñas de puño y letra

No hace mucho tiempo, los buzones de la mayoría de hogares se llenaban de cartas y felicitaciones durante los días previos a las fiestas navideñas. Amigos y familiares escribían sus mejores deseos a puño y letra para para desear unas felices fiestas o un buen inicio de año en estas fechas tan emblemáticas. Sin embargo, esta costumbre, que se repite año tras año, ha ido evolucionando, sobre todo entre los más jóvenes, que apuestan por nuevos formatos más rápidos y directos. Los textos han dado paso a imágenes y vídeos que se difunden rápidamente a través de las redes sociales o los teléfonos móviles.

Con un simple "click" cualquier persona puede relacionarse con un ser querido independientemente del lugar en el que se encuentre. Ya no hace falta esperar varios días para recibir una respuesta. Por eso, las cartas han ido perdiendo un espacio, que ha sido ocupado progresivamente por las nuevas tecnologías.

Del texto al vídeo

El origen de la tarjeta navideña se remonta al año 1843, cuando el funcionario Henry Cole le encargó a su amigo John Calcott Horsley el diseño de una postal para felicitar las fiestas a sus amigos. En la tarjeta, que se encuentra actualmente expuesta en el Museo Charles Dickens de Londres, aparecía un retrato del propio Cole con una escena navideña junto al texto "A Merry Christmas and a happy new year to you" (Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para ti).

Pero, durante los últimos años, estos breves textos se han ido transformando en imágenes e, incluso, vídeos que se difunden a través de los grupos de Whatsapp y que inundan las galerías de los teléfonos durante el mes de diciembre. La mayoría de estas felicitaciones están cargadas de humor, aunque algunos usuarios también apuestan por la emoción y el sentimentalismo para felicitar a la gente de su entorno y demostrarles su cariño.

Además, con la aparición de nuevas aplicaciones móviles -muchas de ellas gratuitas-, las felicitaciones han dado un paso más. Ahora cualquiera puede convertirse en el propio Papá Noel o transformarse en la propia Mariah Carey al tiempo que versiona su mítico "All I want for Christmas is you". El proceso es muy sencillo: basta con introducir la imagen en el rostro y convertirse en pocos segundos en el personaje deseado. Una vez realizado el montaje, este se puede difundir entre los contactos o convertirse en un vídeo viral gracias a algunas plataformas como Tik Tok, que cada vez gana más adeptos.

Este año la Inteligencia Artificial también protagonizará muchas de estas felicitaciones navideñas. Gracias a la IA, cualquiera puede ser el protagonista de una de sus películas favoritas a través de la tecnología "faceswap" que permite cambiar la cara de manera más sencilla y todavía más realista.

Cartas a los Reyes Magos

Los Reyes Magos y Papá Noel también se han sumado a las nuevas tecnologías durante los últimos años. Así, los más pequeños pueden pedir sus regalos a través de la carta online puesta en marcha por el Departamento de Envíos Extraordinarios Virtual de Correos, que lleva en funcionamiento desde el pasado 2016. Sin embargo, muchos de ellos todavía prefieren enviar sus escritos a través de los buzones reales instalados en diferentes puntos. Por su parte, estos seres mágicos también envían vídeos a los más pequeños para pedirles que se porten bien durante todo el año para poder recibir sus regalos.

A pesar de que las postales navideñas han evolucionado durante los últimos años, el contenido sigue siendo el mismo Navidad tras Navidad. Las felicitaciones se han convertido en un elemento fundamental durante estas fiestas. Así que si todavía no has creado la tuya, aún estás a tiempo.