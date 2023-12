Los expertos reclaman una ley de transparencia para las relaciones entre médicos y farmacéuticas

Los expertos creen que una ley como la estadounidense Physician Payments Sunshine Act serviría para, en España, hacer más transparentes las relaciones entre médicos y farmacéuticas. En 2019, el estado de Massachussets fue pionero en Estados Unidos (EEUU) al aprobar esta norma conocida como 'ley sunshine', que significa "luz solar" en inglés, en alusión a la opacidad que impera en estos asuntos. Esta ley fue posteriormente aprobada por el Senado estadounidense para los servicios de salud federales de todo el país.

En España no existe una ley que regule estas relaciones, aunque desde 2014 unas 80 farmacéuticas (que no son todas las que existen) hacen públicos los pagos anuales que realizan a los médicos a través del sistema de regulación de Farmaindustria, la patronal de las farmacéuticas. Sin embargo, muchos de estos pagos se engloban bajo el paraguas de "prestación de servicios", un concepto abstracto que no especifica a qué se refiere exactamente.

En EEUU, la ley 'sunshine' exige a las empresas informar sobre sus vínculos financieros con los médicos y los hospitales en una base de datos pública

Por el contrario, la ley 'sunshine' es una ley de transparencia que exige a las empresas farmacéuticas informar sobre sus vínculos financieros con los médicos y los hospitales universitarios en una base de datos pública. Los médicos también deben declarar sus participaciones en propiedad e inversiones en la industria, así como la de su familia inmediata. El objetivo de esta ley es evitar que los pagos y donaciones afecten a los patrones de prescripción de los médicos, dado que, como demuestran los estudios, incluso los pequeños regalos pueden dar lugar a cambios sutiles en el comportamiento.

"En España, lo único que está regulado es que los médicos no pueden prescribir, para los pacientes hospitalizados, nada que no esté en el vademécum del hospital", explica Eduardo Mariño, miembro de la Comisión de Bioética de la UB y catedrático de Farmacia Galénica. "En EEUU, tienes que declarar no solo el conflicto de intereses, sino también cuáles son esos intereses", añade.

Muchos de los pagos que reciben los médicos de los laboratorios son en concepto de "prestación de servicios", algo "difícil de saber concretamente qué es". Según otras fuentes consultadas, muchos médicos, además, cobran comisiones de farmacéuticas por "reclutar" a pacientes para ensayos clínicos realizados por estos laboratorios. En opinión de Mariño, la Administración debería fijar, para los médicos y para todos los profesionales de la salud, un "límite" de pagos procedentes de farmacéuticas.

"Contra la corrupción blanca"

Para el catedrático de Cirugía del Hospital del Mar, ya jubilado, Antonio Sitges, la 'ley sunshine' es un "referente en la lucha contra la corrupción blanca" porque "obliga a la transparencia", a conocer las cantidades, procedencias y destinos de los pagos de los laboratorios. Según él, hay una parte sustancial de la financiación de ensayos clínicos que va "directa" a los "bolsillos de los investigadores" y otra, a la tesorería de las instituciones en las que trabajan.

"La 'ley sunshine' obliga a desvelar de dónde recibe dinero los médicos y permitió descubrir numerosos casos de comisiones percibidas según los fármacos recetados", cuenta Sitges, quien señala que los conflictos de interés son "especialmente importantes" (que no "únicos") entre los oncólogos, ya que manejan fármacos "carísimos" a pesar de que algunos tienen "escaso beneficio clínico". "Los médicos y los centros en los que trabajan deberían no solo declarar su conflicto de intereses, sino también demostrar que su conducta es ética", zanja.

El silencio institucional

Para el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), el conflicto de intereses "no es sinónimo de corrupción", siempre y cuando sea declarado. Los pocos médicos que han querido colaborar con este reportaje sostienen que el objetivo no debería ser solo declarar, sino también demostrar que la conducta es ética. Ningún miembro de la Societat Catalana de Bioètica ha querido atender a este diario porque no se consideran "los más indicados".