Iniciamos el 2.024 con mucho amor. Participar de cualquier manera en una boda siempre es una alegría, y la abogada valenciana Núria Veintimilla y el asesor Álvaro Barberá se unieron en la iglesia de S. Juan de la Cruz en Poeta Querol, donde los casaron tres sacerdotes de S. Isidoro, amigos de los novios y de su parroquia de toda la vida dando un toque muy especial a la celebración. La novia iba guapísima con un diseño de Tousette by José Puerta, un licenciado en Economía, que siempre ha tenido un gusto especial para las nuevas tendencias con tienda en Grabador Esteve, que opina «El éxito es que una clienta te llame y te diga lo guapa que iba y la de piropos que le dijeron». Núria comenzó el día a las ocho de la mañana desayunando con sus amigas en la peluquería de Ana Martínez, alma mater de Bigudíes, que abrió una sala para peinar y maquillar a todas, reinando la complicidad y los nervios. El secreto mejor guardado fueron sus stilettos de purpurina dorada de Jimmy Choo. Sin duda es un must dar el «sí quiero» sobre ellos. Qué rabia, no se me ocurrió…

La boda se celebró en la masía del Carmen con mucho arte de Yambú, grupo valenciano con una gran influencia musical del sur, conocidos en la ciudad por sus potentes directos en bares como Vessel y en chiringuitos como La casa de la Mar, en la Patacona. Los novios ya disfrutan de su luna de miel en Vietnam y Filipinas. ¡Enhorabuena! Y hoy que han llegado los Reyes Magos y es maravilloso vivirlo con niños. Sandro Falomir, de Falomir Juegos ha llevado de la mano de Valencia Basket con Víctor Luengo, Touré y Víctor Claver regalos a todos los que pasan estos días en el hospital La Fe y la clínica Quirón. Es un evento conjunto que lo llevan haciendo muchos años, gracias a que Sandro tenía un amigo que trabajaba en el equipo de baloncesto y se lo propuso. Y buenos propósitos son los que atesoramos todos estos días comenzando el 2.024. Para celebrarlo Victoria Guardiola, hija de la mítica indumentarista valenciana María Victoria Liceras, ha reunido a sus amigas Macu Llantada, Mari Carmen Martín, María José Sanz, Berta Guardiola, Marta Querol, Pía Pérez-Marsá y Ana Teruel en casa para celebrar el año nuevo. Y como estamos medio trabajando medio de vacaciones, quedo con mis amigas de la prensa en Tatel Valencia, el restaurante que abrió recientemente en Pascual y Genís. Un proyecto gastronómico creado en 2014 por los socios Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats, Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo, junto a Guillem Querol, José Tomas y Luís Jaime Hervás, que dirigen Panda Hospitality, con la que gestionan espacios de restauración y gastronomía como Varetto, QTomas y Barrafina en València. Total, que en un ambiente muy exquisito al ritmo de la música en directo con Amparo Barbeta; Susana Remohí, FMV 1.998 y CEO del periódico on line Official Press y Águeda Bayarri disfruto de los mejores momentos. Además de estar con amigos es importante cultivar el espíritu y el pintor valenciano Antonio de Felipe, ciudad en la que se licenció en Bellas Artes y considerado como el máximo representante actual del pop art español, lo sabe muy bien. Podemos ver y comprar su obra en el estudio de la calle Caballeros donde con suerte, lo encontramos. Marilyn Monroe, Superman y Madonna viven entre sus paredes con un colorido que alegra la vida. Además, ha presentado esta semana unos dibujos a bolígrafo y acuarela sobre papel de personajes de cómic fabulosos bajo el nombre Popocket. Felices Reyes a Lamarquesa Rockets.