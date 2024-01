El amor está en crisis. Son tiempo difíciles para encontrar a tu media naranja, por lo que conocer las seis técnicas infalibles para enomorar a una persona no viene mal. Si estás en una relación, espero que no seas el protagonista de esta rocambolesca historia que se ha hecho viral.

Las relaciones son complejas y hay quien, ante los problemas que surgen prefiere abordarlos en la intimidad, pero otros no tienen reparos en llevarse a su pareja fuera de casa y, como en este caso, cortar con ella ante la mirada de extraños y curiosos.

La reserva que pone fin a una relación a la vista de todos

Sorprende una de las publicaciones que el perfil de la red social X @soycamarero comparte. A priori no llama la atención, pues se trata de una simple reserva de mesa en un restaurante para dos personas. Ahora bien, lo realmente chocante es el mensaje que la clienta en cuestión adjunta. La nota reza los siguiente: "Probablemente voy a cortar con mo novio allí, os pediría una mesa discreta, no vamos a dar el show, pero para que no lo vean llorando... Gracias por vuestra comprensión...".

El perfil de @soycamarero se queda tan impactado por la insólita petición de la chica que pide conocer cómo acaba la historia. Por ahora lo que ha recibido son comentarios de lo que podría haber ocurrido.

La publicación roza las 200.000 visualizaciones, más de dos mil likes y un centenar de comentarios que le ponen un final ficticio a esta historia de amor.