Con la llegada del mes de enero, llegan los propósitos de año nuevo. Perder peso, comer mejor, apuntarse al gimnasio o salir a correr son sólo algunos de los objetivos que mucha gente se marca tras el exceso de las comidas navideñas. Sin embargo, la mayoría de ellos se abandonan muy pronto y, por lo tanto, nunca llegan a cumplirse. «La clave es ponerse objetivos a largo plazo e ir cumpliéndolos poco a poco. Pecamos en marcarnos objetivos que queremos cumplir al momento», explica la nutricionista valenciana Miranda Ferrando.

Durante estos días, el turrón, los roscones de reyes o las comidas y cenas abundantes deben dar paso a una alimentación saludable y variada, en la que predominan las frutas, las verduras, las proteínas y una buena hidratación. «No tenemos que castigarnos. Podemos pasarnos durante las fiestas sin tener que restringirnos después. No es tan importante lo que comemos durante ese período, sino durante el resto del año», reconoce la experta en alimentación. Reconoce que también es bueno darse algún «capricho» para evitar el estrés y la ansiedad que nos puede provocar la alimentación. En palabras de Miranda, «la ansiedad se puede convertir en una gran enemiga durante estos días. Por eso, si nos apetece una onza de chocolate, nos la podemos comer con moderación».

Evitar la báscula

Otro de los consejos de la experta se basa en evitar obsesionarse con el peso y, por consiguiente, con la báscula. «El número no tiene que obsesionarnos porque no refleja nuestro estado de salud. Engordar un par de kilos no quiere decir que estemos peor», reconoce. Lamenta que cualquier persona puede comprar una báscula que mide distintos parámetros como el agua, la grasa o la masa muscular sin saber analizarlos. «Hay que ver cómo nos sentimos porque el peso no refleja nada», indica.

La nutricionista también recomienda practicar ejercicio durante todo el año. Esto no sólo aporta beneficios a nivel físico, sino también psicológico, aunque recuerda que debe realizarse de manera correcta. «No tenemos que ir al gimnasio y empezar a subir el peso de los ejercicios para machacarnos y obtener resultados pronto porque luego nos lesionamos o salen las agujetas y ya no volvemos», explica. La experta recomienda realizar ejercicios de cardio y de fuerza moderadamente.

Buscar ayuda

Mucha gente intenta buscar en Internet «dietas milagro» para perder esos kilos adquiridos durante las fiestas. «No es la mejor solución porque cada persona es un mundo y, además, está el efecto rebote. Por eso, hay que buscar ayuda de un profesional si queremos cuidar nuestro peso y que nos proporcione algunas pautas y consejos», añade Ferrando.

Otro de los errores más comunes durante este período es controlar el peso diariamente para ver si los resultados van mejorando. En este sentido, la experta recomienda pesarse como máximo una vez al mes.

En este caso es importante reconocer las señales de hambre. Explica: «Pasar hambre no es la solución. Hay que alimentar al cuerpo, ya que necesita nutrientes para afrontar el día. Además, no proporcionarle alimento es malo porque se pone en en modo supervivencia para retener lo poco que le damos».

Centrarse en la comida

A la hora de llevar a cabo las comidas, también es importante seguir algunos consejos para mejorar la digestión. En sus palabras, «la gente tiene que aprender a conocer las señales de hambre y relacionarlas con la saciedad porque, a veces, comemos por comer». Además, también es importante la postura. «Hay que evitar las distracciones como el teléfono o la tele y centrarnos completamente en la comida. Es importante morder cada trozo, tragarlo y evitar ser un ansias», concluye.