«Look Inside» es el título del nuevo mural que el dúo de ilustradoras Cachetejack, formado por la valenciana Núria Bellver y la toledana Raquel Fanjul, ha pintado esta semana en València. Los primeros trazos de este dibujo, que ocupa uno de los muros de la escuela de arte y diseño Barreira A+D, recoge las palabras «Look Inside» en varios colores, acompañados de un rostro con el objetivo de defender el autocuidado en la sociedad actual. Así, el dibujo apela al «sosiego y la empatía» y aborda la necesidad de mirar hacia el interior, tanto de uno mismo como del resto.

Durante estos días, Bellver y Fanjul se han encargado de borrar el anterior dibujo, como han mostrado en sus redes sociales para, posteriormente, adentrarse en su proyecto. El anterior diseño formaba parte de una campaña publicitaria de Netflix sobre la película «Rebel Moon», del director Zack Snyder y, tras su estreno, vuelve a servir de lienzo para estas artistas, que han convertido este espacio en su hogar durante estos días.

Cabe recordar que este mural supuso cierta polémica, ya que Netflix había eliminado un diseño de Escif, quien se negó a pintar la pared de nuevo tras la noticia. «Permitir que una multinacional cancele un mural con contenido social para promocionarse solo puede entenderse como una victoria más del capitalismo contra la cultura», denunciaba el autor en sus redes. Sin embargo, ambas artistas señalan que «no tenemos ninguna relación con esta polémica, ya que este fue un encargo posterior». «No tenemos nada que ver con Escif ni con Netflix», recalcan.

Sin embargo, este no es el único mural que han diseñado durante sus trece años de profesión. El primero fue en Zaragoza y, tras él, surgieron doce más. Además, el dúo, que inició su andadura en la facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, ha creado campañas de publicidad para Nike y Adidas, entre otras marcas, además de colaborar con The Guardian o The New York Times. «Queremos expandir la ilustración a otro nivel. Es muy satisfactorio ir por la calle y ver nuestras ilustracionesa gran tamaño», señalan.

Campaña de Burger King

Sus últimos dibujos formaron parte de la campaña de Burger King en 72 países. La compañía decidió modificar su imagen tras dos décadas «llamando al apetito a través del dibujo». A pesar de haber trabajado con empresas muy distintas, las artistas señalan que, en sus palabras, «siempre somos fieles a nuestro estilo y a lo que queremos contar», por lo que agradecen el apoyo de este tipo de compañías.

Inicios en 2011

La amistad de Nuria Bellver (València) y Raquel Fanjul (Toledo) se inició el día en que se matricularon en la facultad de Bellas Artes. «Nos sentamos juntas y fue una amistad a primera vista», señalan. Sin embargo, no fue hasta el quinto curso, en 2011, cuando decidieron poner en marcha Cachetejack. «Nos unía el humor y el sentido crítico, por lo que decidimos hacer unos manifiestos que colgamos en Facebook para generar debate», indican. Así, nació Cachetejack con el objetivo de «transformar la crítica en arte». Aunque ya llevan más de trece años en esta profesión, siguen con la misma ilusión y motivación que el primer día.