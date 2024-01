La Televisión Digital Terrestre (TDT) en España está a punto de vivir un nuevo cambio de era. A partir del 14 de febrero, todas las televisiones que no tengan alta definición (HD) se fundirán a negro. Esa es la fecha límite que marca el renovado Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, por lo que dejará de emitirse en definición estándar (SD).

Esto provoca cambios en varios aspectos: por un lado, que las cadenas se modernicen para lanzar sus emisiones únicamente en HD (algunas ya tenían esta opción); y, por otro, que también tengan que hacer una inversión aquellos hogares que aún mantengan aparatos de TV o descodificadores antiguos. Las televisiones nuevas, ya se ven en alta definición.

Por esto, las diferentes cadenas autonómicas —dentro de la Forta— están, progresivamente, eliminando sus emisiones en estándar y dejando únicamente el HD. Algunas ya lo han hecho desde el día 16 de enero (Cat3 y Televisión Canaria han sido las primeras) y el resto lo harán progresivamente hasta el mismo 14 de febrero. En cuanto a la televisión pública valenciana, À Punt dará el salto definitivo el día 12 de febrero. Entonces, los aparatos antiguos se fundirán a negro y aparecerá un mensaje informativo en pantalla.

Según fuentes de la cadena, tras el cierre de la extinta RTVV, À Punt ya se lanzó en 2018 directamente en HD, aunque podía seguir viéndose en estándar. Desde el 10 de junio de 2018, «toda la tecnología va en HD». Por eso, a diferencia de otras autonómicas, no son necesarios cambios en platós, cámaras, sistemas de emisión o adquisición de nuevas tecnologías. «A nivel interno, no se está haciendo nada, porque este cambio no nos afecta», apuntan.

Campaña para informar

Lo que sí tiene previsto hacer À Punt próximamente es una campaña para avisar a sus telespectadores del cambio. «Haremos una campaña de comunicación y márketing, con vídeos explicativos, infografías y también en la web, ademas de menciones en los programas», detallan las mismas fuentes. Se trata, así de un trabajo de «comunicación» dirigidos a informar aquellos espectadores que deben resintonizar sus aparatos o adquirir nuevos.

No obstante, según el Ministerio para la Transformación Digital, solo el 2 % de los hogares españoles podrían verse afectados por este cambio, al no tener dispositivos aptos para la alta definición. El resto, simplemente deberán reordenar, o como mucho resintonizar, los canales de sus TV.

Estos cambios son la culminación del paso de la TDT a la alta definición, que permite que los canales se vean con una mejor calidad de imagen, además de sonido envolvente.

La medida está dentro del Plan de impulso al 5G (ya que ahorrará ancho de banda), y también se incluye en los objetivos del Plan de Recuperación y en la Agenda España Digital 2026. El 14 de febrero, los canales en SD ya serán pasado; el cambio finalmente se producirá más de un año después de lo previsto, pues la fecha inicial era enero del pasado 2023.