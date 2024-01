Miraver, el valenciano que 'engaña' en Las Vegas

El mago valenciano Miraver siempre se ha lamentado de no haber estudiado inglés durante su vida. «Es una asignatura que tengo pendiente», explica. Sin embargo, existen tres palabras que no olvidará nunca. Tras escuchar «You fool us» (¡Nos has engañado!), la emoción inundó su rostro. Guillermo Torrijos, natural de la Vall d’Uixó y conocido artísticamente como el mago Miraver, ha conseguido alzarse con el trofeo «Fool us», considerado uno de los galardones más importantes dentro del mundo de la magia.

El joven consiguió engañar a los magos Penn y Teller en su programa de televisión en Las Vegas mediante un truco de magia realizado con dados de casino. El valenciano se enfrentó a más de 90 magos de todo el mundo durante los 17 días de grabación de este prestigioso programa, que se emite hoy y que ya cuenta con diez temporadas. «Cuando terminas la actuación, te van dando pistas para ver si han descubierto el truco de magia, pero, en mi caso, no acertaron», recuerda el mago, quien reconoce que se sentía desconcertado durante la deliberación por sus problemas con el idioma. «Yo no sé inglés, tenía un traductor, pero no me decía mucho y no entendía nada de lo que estaba pasando, por lo que estaba un poco nervioso», recalca. Sin embargo, sabía que había ganado tras ver que la pareja de magos dejaban la libreta y le entregaban el trofeo pronunciando la mítica frase en inglés «¡Nos has engañado!». El valenciano no sólo ha conseguido alzarse con el trofeo, sino que podrá actuar con la pareja en uno de sus espectáculos de la próxima temporada. «Tengo que estudiar mi agenda porque depende de mis espectáculos, pero me gustaría actuar con ellos. En el caso contrario, te otorgan un premio económico», explica.

Años repletos de galardones

Sin embargo, este no ha sido el único reconocimiento que ha conseguido Torrijos dentro del mundo de la magia durante estos últimos años. En 2022 consiguió el primer premio en el concurso nacional de magia de Almussafes, organizado por la Sociedad Española de Ilusionismo, en la especialidad de micromagia. A través de la creación de su rutina con dados de colores y cubiletes, consiguió sorprender al jurado de magos expertos por sus nuevos métodos como también lo hizo en el festival de ilusionismo Magialdía de Vitoria en septiembre de 2022.

En 2023 le concedieron el premio en el Campeonato de España de Magia, celebrado en Manresa, como mejor truco de micromagia de España. Además, el valenciano fue invitado al Close Up Magic Symposium de Viena, un concurso de magia, que reúne a los mejores profesionales. Su participación comportó que el valenciano pudiese presentarse al programa de Penn y Teller, a través del cual se reconoce el trabajo, ingenio y creatividad de los mejores magos. «No es fácil llegar al programa, por lo que estar allí ya fue muy emocionante», indica. Él actuó el último día de la grabación, por lo que temía que las probabilidades fueran menores.

Homenaje a su abuelo

Miraver se adentró en el mundo de la magia en los años 2000 de la mano de su abuelo. Recuerda que este tenía un amigo, que era bombero, pero actuaba con su mujer. «Le hice un truco a mi abuelo y un día me llevó a la casa de su amigo, que estuvo haciéndome algunos trucos. Me picó la curiosidad», recuerda. «La magia hace que veas algo imposible y quieras saber más, por lo que estuve viendo libros, hablé con magos...», reconoce.

Tras unos años de duro trabajo, Miraver ha conseguido trabajar como ayudante de escena de magos como Yunke o Jandro, quien hizo historia el año pasado tras alzarse con el quinto «Fool Us». Además, fue el propio mago quien le ayudó en este truco. «Duraba ocho minutos y no podía pasar de cinco, por lo que estuvo ayudándome, aunque sabía que era complicado ganar», indica el joven, quien añade que «él les había comentado que conocía a un chico que hacía magia con dados».

Participación en «Got Talent»

Aunque ha trabajado con varios magos, ahora el valenciano también hace magia en solitario en sus espectáculos.

La primera ocasión fue en 2022, cuando se subió al escenario de «Got Talent» para mostrarse por primera vez como mago principal. Durante la actuación, hizo aparecer una moneda de una carta, lo cual comportó la sorpresa del público y del jurado. A pesar de que Risto Mejide comentó que la puesta en escena podría ser mejor, el mago consiguió el «Sí» del resto del jurado, completado por Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez.