Después de la demanda interpuesta por la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, a Rodolfo Sancho por supuestos insultos y vejaciones y las visitas de la representante de la demandada a televisión, el actor ha desmentido algunas afirmaciones y acusado a Bronchalo de "graves amenazas e insultos", según recoge Europa Press.

En primer lugar, el Despacho BALFAGÓN & CHIPPIRRÁS, como portavoces y representantes jurídicos de Rodolfo Sancho, recordaban que las acusaciones tan graves que se han hecho en los últimos días afectan al honor e imagen del actor y recordaban que cuya acusación deberá estar "plenamente demostrada con pruebas irrefutables". También han negado que las frases "pirada, no te enteras de nada, eres incapaz, nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano" hayan sido escritas por Rodolfo Sancho.

Han querido aclarar que en ningún momento Rodolfo utilizaría el calificativo "eres del pueblo llano" ya que iría en contra de sus valores y sus orígenes. Incluso, han comunicado que "esta representación jurídica va a ejercer todas las acciones legales en defensa de los derechos que asisten a nuestro representado, así como elevar la oportuna queja ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre las acusaciones "prejudiciales" vertidas por la letrada Doña Carolina Castro Pérez".

Lo que nadie esperaba es que se diera la vuelta a la tortilla y que aprovecharan el comunicado para decir lo siguiente: "Existen pruebas, en poder de nuestro cliente Don Rodolfo Sancho Aguirre, que sí que demuestran, fehacientemente, graves amenazas e insultos por parte de Doña Silvia Bronchalo Santos, que no solo se limitan a su persona, sino que son extensivas a sus letrados y donde se hace expresa amenaza hacia su pareja, su hija, menor de edad, y la carrera profesional de nuestro representado". Han querido aclarar que no se han tomado medidas porque ha sido el propio actor quien ha querido evitar que todo esto pudiera afectar al procedimiento penal que sigue en Tailandia contra su hijo Daniel.

Para terminar, daban de nuevo un mensaje hacia la representante de Silvia Bronchalo, quien parece no conocer que Rodolfo y Silvia nunca se casaron, terminando el comunicado con la siguiente aclaración: "Tuvieron una relación afectiva, de la cual fue fruto, su hijo, Daniel Sancho Bronchalo. No entendemos como este extremo no es conocido por dicha letrada cuando es la representante de la Srta. Bronchalo".