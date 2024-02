Dos valencianas, entre los aprendices del programa "Maestros de la costura"

La sexta edición del programa "Maestros de la costura" (RTVE) tiene sabor valenciano. Almudena Catalán y Mima son dos de los doce aprendices que participan en este "talent show" de moda presentado por Raquel Sánchez Silva, junto a Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo y que se emite cada martes en la cadena pública.

Almudena (41 años), hermana del antigo presidente del Levante UD Quico Catalán, trabaja como responsable de tiendas en una firma de moda en València. Ella desarrolló su habilidad por la costura cuando tenía 12 años. Por eso, decidió estudiar moda en Barcelona y, antes de la pandemia, se aventuró a lanzar su propia marca. Sin embargo, su vida cambió cuando una amiga le envió el enlace del castin para que se apuntara a esta edición. "Lo vi una grandísima oportunidad a nivel profesional y quise luchar por mi sueño", explica a Levante-EMV la participante, quien señala que, además, "es una oportunidad para aprender a nivel de diseño, patronaje y confección, ya que estudié la carrera hace 22 años". La valenciana veía el programa junto a su padre, al cual perdió hace unos meses. "Lo hice en homenaje a él porque siempre me decía que debería estar ahí y ser uno de ellos", recuerda.

Por su parte, Mima (23 años) tejió su propia historia entre tradiciones y elecciones personales. Hace un año, la joven, que trabaja como modelo para Instagram, decidió trasladarse a Canals, donde estudia moda con el objetivo de crear su propia marca. "La vida te da oportunidades que no debes desaprovechar y esta es una de esas. Decidí que era lo correcto y consideré que me haría aprender bastantes cosas; tanto personales como profesionales", reconoce la concursante, quien decidió estudiar Patronaje y Moda. "Siempre me ha llamado la atención. Antes de tener redes sociales, empecé con un blog de moda a los 14 años, donde me dedicaba a crear 'outfits' y consejos de estilismo", indica.

A pesar de su corta edad, Mima tiene las ideas muy claras. Durante las grabaciones, ha descubierto, en sus palabras, que "soy diferente, tengo personalidad y soy natural, por lo que no intento aparentar ser nadie". Añade: "La falsedad no cabe en mí y me da igual quedar mal porque soy fiel a mis opiniones y a mi criterio". Aunque, reivindica que "hay cosas de mi persona que tengo que pulir, ya que la vida está para aprender y en 'Maestros de la costura' he aprendido muchísimo".

Natural de Gandia, la joven reutiliza la ropa de su padre a la hora de crear algunos de sus diseños. "Me sé adaptar al estilo de cada persona a la hora de aconsejarle, así que eso es fundamental para un estilista, salirse de lo que le gusta y adaptarse al cliente", reconoce.

"Trabajar bajo presión"

Almudena también reivindica el aprendizaje adquirido en el programa. "A nivel personal he aprendido a trabajar mucho más bajo presión, a ganar más confianza en mí, a sentirme realizada y a superar miedos. Además, he tenido la suerte de conocer a grandes personas y traerme grandes amigos", especifica. A nivel profesional, la valenciana señala que es "una oportunidad para retomar mi carrera y dedicarme al diseño de moda, que es lo que estudié y es mi pasión".

En su familia la moda siempre ha estado muy presente, ya que sus abuelos eran fabricantes de ropa infantil y su madre tenía una tienda de ropa de niños. "Es algo que llevo en la sangre, es mi pasión. Por eso, estudié diseño de moda y ahí es donde hice mis primeros diseños y mis primeras prendas", afirma. La aprendiz creó su propia marca, aunque reconoce que "la lancé en un momento muy complicado, poco antes de entrar en pandemia". Por eso, su objetivo es retomarla con nuevas ideas y nuevos proyecto. "No descarto, además de centrarme en mujer, crear una línea para hombre ni la posibilidad de trabajar como diseñadora para otras formas de moda".

Viaje a los 90

Ambas aprendices durante el programa de esta noche se transportan a los años 90 para confeccionar por parejas un estilismo que reinterpreta las tendencias de esa década como el traje sastre minimal y masculino, los tejidos metalizados, el animal print o el vestido lencero. Además, en la prueba de expulsión, rendirán un homenaje a la naturaleza al diseñar y confeccionar una prenda única con flores, plantas y hojas que encontraron en un jardín. El estilista Josie y la floricultora Leticia Rodríguez de la Fuente, hija del divulgador y naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, serán los encargados de proporcionarles algunas claves a los participantes.