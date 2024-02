Igualdad recibe mil cartas de madres que sacrifican su carrera: "Debemos reconocer económica y socialmente la maternidad"

"Trabajo para una empresa inglesa. A principios del año pasado sufrí un aborto durante mis vacaciones y no me cogí ni un solo día de permiso. Lo primero que me dijo mi jefa cuando le anuncio que estoy embarazada de nuevo es: "¿pero esta vez es de verdad?". Tres meses después me fuerzan a hacerme autónoma para sacarme de nómina y poder modificarme el contrato mes a mes. Ahora solo trabajo 12 días/mes. Salgo de cuentas en cinco semanas y no sé qué va a ser de mi vida a la vuelta de la baja", escribe Ainhoa Muñoz. "Después de tener a mi segundo hijo pedí una adaptación de jornada para no tener que sacar a los dos pequeños a las cinco de la mañana de la cama para llevarlos con mi suegra y poder llevarles yo al colegio. Lo conseguí solo a través de una demanda que gané. El precio a pagar ha sido no poder ascender en la empresa a pesar de estar a punto de terminar una carrera que empecé únicamente con ese propósito. A ojos de todo el mundo, yo soy la mala", asegura Noelia.

Estas son solo dos de las mil cartas que esta mañana ha recibido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a manos de la fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio, Laura Baena. En ellas hay decenas y decenas de historias de renuncias a sus carreras por la imposibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar.

Bienestar social

"Durante muchos años nos hemos sentido abandonadas por toda la sociedad, por las instituciones, por la falta de políticas públicas y de compromiso empresarial", ha denunciado Baena. Ahora, la asociación que dirige busca "reconocimiento social y económico de la maternidad" y que se entienda el "bienestar social" que dan "las madres de España".

Baena ha apuntado algunos datos que maneja la asociación y que muestran, por ejemplo, que seis de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres, y que siete de cada 10 tendrían más hijos e hijas si contaran con medidas de conciliación real. Por todo, consideran que las mujeres no pueden "seguir soportando el coste emocional, económico y social que supone la maternidad".

Compromiso del Gobierno

Por su parte, la ministra de Igualdad ha señalado que con esta reunión el Gobierno se compromete "con las madres que quieren seguir manteniendo sus empleos y sus carreras profesionales" y con la sociedad.

"Creo que es necesario un cambio de perspectiva y un debate público y social sobre este tema que nos compete a todos como sociedad y como mujeres, pero también como familias y, por tanto, como hombres. Estamos todos concernidos con la conciliación", ha aseverado.

En este sentido, recuerda que su Ministerio ya ha impulsado medidas como el Plan Corresponsables, destinado a que el Estado se corresponsabilice de los cuidados y a que el reparto de las tareas no remuneradas en el hogar sea más igualitario entre hombres y mujeres. Sin embargo, ha reconocido que es necesario "seguir implementando medida": "Vamos a trabajar estos años juntas. Estoy convencida de que vamos a avanzar", ha concluido.