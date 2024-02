Destino València

El hotel Las Arenas reunió este lunes a más de trescientas personas en torno a la entrega de los premios de la Academia Valenciana de Gastronomía 2.024. Gran nivel y mucha diversidad en las propuestas. Entre los invitados estaban Ricardo Císcar, Presidente del grupo Dacsa; Ana Gil, directora del Mercado de Colón; Pepe Amat, Javier Lizcano, Santos Ruiz, Luis Lluch, Javier Monedero, de Dicoval -que acaba de recibir el premio Verema 2.023 al mejor distribuidor de vino y champagne premium de España-; Paco Cano, sumiller de El Xato (La Nucia) con una estrella Michelín y un Sol Repsol, además de presidente de FasCv, la federación de asociaciones de sumiller de la CV; Ulises Menezo, pionero de la cocina japonesa en Valencia con su restaurante Tastem; el notario Carlos Pascual, Julia P. Broseta, y Cuchita Lluch entre otros. El gran premio fue para Vicky Sevilla con su cocina en el restaurante Arrels que abrió con veinticinco años en Sagunto, en las caballerizas de un palacete del siglo XVI. Le entregó el premio Belén Arias, presidenta de la AVG. Paula Llobell, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia apuntó en su discurso que “en Valencia tenemos la mejor despensa natural” y subrayó la excelencia de la ciudad como destino turístico gastronómico. Carlos Mazón, Presidente de la Generalitat Valenciana, apuntó que “el turismo es la industria de la felicidad”. Sin lugar a dudas, una de las mejores inversiones es viajar. En el copetín pudimos ver a Carla Roldán, directora de marketing en Gourmet catering y eventos con Corinna Heilmann, Cristina Pons y Ana Mansergas.

Otro gran encuentro fue el celebrado en el hotel-restaurante Helen Berger,en la calle Comedias. Stayingvalencia es una empresa turística valenciana con seis hoteles, cinco edificios de apartamentos turísticos y cinco restaurantes en Valencia. Pepe Castelló, Massimo Solofria y Exequiel Tiscornia son los socios fundadores de este proyecto que apuesta por un turismo comprometido y de calidad. Cada mes reúnen a un grupo de personas influyentes pertenecientes a un sector, ofreciendo cenas en sus diferentes ubicaciones gastronómicas. Febrero has sido el mes de los arquitectos. Entre los invitados se encontraban Ramón Esteve, Davinia Tomás y David Escudero, CEO y Director de Operaciones de Peralta Vidavi, respectivamente, y Roberto Muñoz, director de obras de Stayingvalencia. Una cuidada decoración a la luz de las velas, un menú delicioso y una conversación suave y muy agradable envolvió la velada.

Y en el hotel Palacio de Santa Clara estuvimos este jueves convocados por el diseñador de interiores Sigfrido Serra, con más de diez años de experiencia y asiduo en las mejores revistas de decoración. Esta vez se ha unido a Natalia Tripipatkul, de CocoGlobalMedia Agency; Mari Ángeles Ballester, de Sensitive and Cosmetics; la nutricionista y farmacéutica Eli Escorihuela y el fotógrafo Nuel Puig para presentar The Hand, una colección de jabones y cremas hidratantes con un cuidado frasco. Allí nos encontramos con Laura Martínez, de la empresa de alimentación valenciana Grupo Martínez; Blanca Peris Dúo, arquitecta y gerente en Porcelanosa Valencia -que nos contó que Tamara Falcó es la imagen de la azulejera para esta Feria Cevisama que comienza el lunes 26-; Lucas Zaragosí Vázquez, que tuve la suerte de tenerlo de becario hace muchos años en la revista Tendencias, y hoy es CEO en Estudio Savage, está especializado en Gestión e Implementación de Patrocinios y Eventos en el IED de Madrid, en Coolhunting en el Instituto Catalán de la Moda y en Fotografía en el International Center of Photography de Nueva York. También vimos al futbolista

David Navarro con Yolanda Tamarit; al madrileño Mario Olivares, fundador de Olivares Consultores, empresa que ha conseguido hacerse con un buen trozo del pastel inmobiliario en Valencia; Helena Gómez y Camino con Alberto Fourrat; Tona Cantó; Mónica Martínez, ingeniera en Global Minds y representante de El sueño de Vicky; los arquitectos Rafa Ventura, Vicente Moreno y Susana Bañares-Castro, de Moreno Castro; Teresa Almerich , José Cosme y Presen Rodríguez. Pasamos un rato estupendo y comprobamos la piel tan bonita que deja el jabón… Siempre se ha dicho que las manos son la tarjeta de visita.

Os deseo una suave y feliz semana, Lamarquesa Rockers.