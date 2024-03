Baraja española

Teresa Helbig, Premio Nacional de Moda 2.023, ha presentado su colección en París haciendo realidad su sueño. La diseñadora de los uniformes de Iberia, ha desfilado con cuarenta modelos en la Galerie Joseph, antiguo Museo Pierre Cardin, ubicado en el barrio Le Marais. Un espacio de tres alturas concebido como un patio central diáfano en el que ha ubicado una gran barricada blanca entorno a la que ha articulado un desfile con ecos de lucha, fuerza y reivindicación; ecos de poder de esa «mujer Helbig que nunca pasa desapercibida». Y allí estaban invitadas las valencianas Cary García León y su hija Macarena Montaner, que lució un precioso y romántico vestido de la firma, en su reciente boda con Sebastián Potau. «Fue muy bonito y una puesta en escena genial, aludiendo a Los Miserables de Víctor Hugo, además tuvo el detalle de regalarnos a cada invitado un ejemplar del libro. Asistieron muchos rostros conocidos como Eugenia Martinez de Irujo con su marido, Narcís Rebollo; Luz Casal, Macarena Gómez, Aldo Comas y María José Suarez, entre otros. Ha sido una escapa de madre e hija a París que hemos disfrutado mucho», nos cuenta Cary.

El empresario valenciano Antonio J. Pérez- Jiménez, fundador de Panaria, y actualmente CEO The Black Turtle y Mahalo Poké, volvía feliz a casa tras recoger el premio a la Mejor Cadena de Hamburguesas de España en los prestigiosos premios Best Burger Spain 2024. El reconocimiento llega gracias a su trabajo excepcional y a una nueva creación, la hamburguesa Queen Emmy elaborada con carne de buey de la región de Asturias y vaca rubia gallega. «Voy en el tren de vuelta a València después de recoger ayer en La Coruña el premio a la mejor cadena de burgers de España. Fue muy emocionante, más de 350 empresas y 427 restaurantes presentados, en fin, imaginad…» nos contaba Antonio. The Black Turtle es parte del grupo valenciano Tagus Tao que este mes da un paso más ya que Webedia Licensing ha puesto en marcha tres nuevos restaurantes virtuales de la mano de IlloJuan, Xokas y Marina Rivers, tres de los creadores de contenido más importantes de nuestro país. El área especializada de la compañía en desarrollar acciones de licencias con talentos y creadores, se ha aliado para ponerlo en marcha con el Grupo Tagus Tao -que estará a cargo de la cocina- y con Glovo, que comercializará en exclusiva los tres restaurantes por el territorio español.

Y después de una buena hamburguesa, lo mejor es centrarse en la canasta y el bridge. El Casino de Agricultura ha celebrado estos días los torneos anuales en los que han participado más de un centenar de aficionados resultando vencedores Mª Mercedes Raposo y Mª Carmen Agra en el de canasta y Marisa Matut y Pedro Gonçalves en el de bridge.

Para rematar la semana, este jueves se celebró una nueva edición de Staying Valencia Calling! con la cultura como tema protagonista. La cita fue en el Bar Cosmo y hasta allí se acercaron Alexandra Roca, directora de documentales sociales para Amazon y Nat Geo; los artistas María Herreros y Ricardo Cavolo; Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero; Irene Alegría, maestra, psicopedagoga y perito judicial; Xavier Martínez, periodista de cultura en esta casa; Juana Camps, directora de comunicación en el Institut Valencià d’Art Modern; Raquel Bada, de Bamba editorial y Maxwell Wright, de Berklee Valencia.

Y con este ambiente tan agradable os deseo una feliz Semana Santa, La marquesa Rockers.