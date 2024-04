La abuela de Teresa Urquijo fue reina fallera en València

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contraído matrimonio este sábado con Teresa Urquijo y Moreno, cuya abuela materna tiene un sorprendente pasado que la conecta a València y sus fallas.

En concreto, doña Teresa de Borbón y Borbón, prima del Rey Juan Carlos, fue Reina de la Falla del Parador del Foc en 1959; un honor que se daba a las personalidades de la época en este distinguido lugar de la alta sociedad. La comisión fallera del citado parador plantaba en la Plaza del Caudillo –actual Plaza del Ayuntamiento– pero no competía en los premios de la semana josefina.

Eran otros tiempos, con 200 fallas en la ciudad, sin carpas de comisiones ni verbenas en la calle, en la que la gran diversión, especialmente en este caso para la clase alta, eran los paradores que servían a las comisiones para recaudar dinero.

Recorte de prensa de 1959 / L-EMV

Según recuerdan los recortes de la época, la princesa Teresa de Borbón y Borbón, nieta de la que fue princesa de Asturias, visitó en 1958 por primera vez las Fallas de València y dijo: “España, que es un país rico en manifestaciones de colorido y alegría, guarda en Valencia lo que en el extranjero se conoce como la fiesta de la luz y de las flores. Me impresionó agradablemente este gesto que han tenido para conmigo y del que me siento muy honrada”.

La abuela de Teresa Urquijo y Moreno confesó a los medios de la época que durante su etapa de reina fallera estaba estudiando Filosofía y Letras, aunque los estudios eran “una afición más”, afirmando que las mujeres no debían “ocuparse en profesiones liberales, sino de su hogar, y tener una aceptable cultura”. Y añadió: “Las artes de las amas de casa me encantan. Mi debilidad es la caza mayor; hasta ahora son noventa y seis las reses que he matado con rifles”.