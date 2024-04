El amor sí tiene precio

Decía el novelista brasileño Paulo Coelho que "no intentes que te amen a cualquier precio, porque el amor no tiene precio". Sin embargo, en algunos casos, el amor sí que tiene precio y bastante elevado. Así, según el último informe elaborado por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, el coste medio de la celebración de una boda puede ascender a los 40.000 euros.

La primavera es una de las épocas preferidas entre las parejas para compartir su amor junto a sus amigos y familiares en uno de los días más especiales y que, probablemente, nunca olvidarán. Entre ellas, se encuentran los valencianos Estefanía Tevar y Sergio Cano, que han decidido dar este paso tan importante en sus vidas con un enlace civil el próximo 4 de mayo en una masía cerca de Buñol. Apenas dos semanas antes de esta fecha tan señalada, los nervios ya empiezan a aflorar entre ambos. Ellos han estado preparando durante más de un año su boda para que todo salga perfecto. Aunque la pareja inició su relación hace siete años, han decidido celebrar ahora este evento, ya que en palabras de la prometida, "tras pasar un confinamiento con tres niños de parejas anteriores, decidimos que era el momento de reivindicar nuestro amor".

Sin embargo, ambos saben que esta celebración supone una gran inversión. En su caso, sólo el menú para los 165 invitados asciende a 21.500 euros. En este sentido, el informe detalla que el precio se sitúa en torno a los 18.000 euros con la mesa dulce, la música, el desplazamiento y la animación incluidos. "Nosotros hemos tenido la suerte de que el establecimiento nos ofrecía alojamiento para unas 80 personas e incluía la decoración, el 'candy bar', las cinco horas de barra libre y el DJ", indica Estefanía Tevar. Para reducir al máximo posible la cantidad de gastos, la prometida reivindica la importancia de planificar la boda con la suficiente antelación y priorizar los elementos más importantes.

El fondo de los banquetes de bodas es insuperable: el mar y el cielo / Levante-EMV

La novia, más cara que el novio

El vestido de la novia también es uno de los elementos con mayor coste. Así, según el informe, el coste medio de la novia (vestido, maquillaje, peluquería, zapatos y joyas, velo, lencería y tocado) ronda los 3.725 euros. En el caso de Adriana Aparicio (nombre ficticio), el precio sube a los 5.000 euros. "El traje me cuesta unos 4.000 euros. A eso hay que sumar el maquillaje, el peinado o los zapatos", afirma. Sin embargo, como se explica en el estudio, vestir al novio asciende a los mil euros.

La joven, que se casa el próximo mes de mayo en Sagunt, reconoce que la ceremonia tendrá un precio de 50.000 euros. Añade: "Cuando nos planteamos casarnos, vimos que no era tan fácil ni tan barato. Vas a ciegas". Ellos también han estado más de un año planificando este evento. En su caso, el enlace contará con la presencia de cerca de 200 invitados, aunque el regalo de los presentes, en sus palabras, "no llega a cubrir todo el gasto". "Tendrían que pagar más de 200 euros por invitado para que saliese rentable y eso no lo puedes pedir", reivindica.

Ceremonia religiosa

El enlace civil cada vez gana más adeptos. Así, el 46,8 % de los españoles prefiere una ceremonia civil frente a al 26,6 % de las parejas que optan por casarse por la iglesia, según el estudio realizado por YouGov el pasado 2020. Sin embargo, todavía existen matrimonios que optan por esta última opción. Es el caso de Jose Santos (nombre ficticio), que contraerá matrimonio en la iglesia de San Agustín en dos meses. En su caso, la música no se incluye en el precio del convite, que asciende a unos 30.000 euros (220 personas a 140 euros por menú). A ello, se suma la música (2.500 euros), el vídeo y la fotografía (2.500 euros) y la donación a la Iglesia. "Nos dijeron que era la voluntad, pero mínimo son 400 euros", reconoce el joven.

Las tres parejas reconocen que ante estos precios, "es importante que ambos tengan un trabajo estable para poder hacer frente a los gastos". "Es una vez en la vida, esperamos, pero hay mucho detrás", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo