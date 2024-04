Palabras que creías que eran en castellano y son en valenciano

¿A qué edad te enteraste de que si tenías que llevar a arreglar el largo de un pantalón no tenía que subirte el camal sino la pernera? No hay que avergonzarse si acabas de descubrir ahora que camal, esa palabra con la que hemos crecido todos los valencianos, es precisamente un vocablo en nuestra lengua y que, si tienes que llevarlo a compostura fuera de la terreta, no van a entenderte.

Pero no es el único valencianismo que delata a un hijo de la Comunitat cuando se mueve por el mundo y debe comunicarse con otros castellanoparlantes.

Qué palabras son valencianismos

Camal / Pernera

Si pides que te suban el 'camal' no te van a entender / Pexels

Como el 90% del personal seguro que también necesitas que te arreglen el largo de los pantalones, que te acorten el 'camal'. Pues si te compras esta pieza de ropa fuera de la Comunitat Valenciana que sepas que lo que te van a meter es la pernera.

Mocho / Fregona

¿Pasas el mocho o la fregona? / Pexels

Uno de los grandes inventos que un español aportó al mundo. Manuel Jalón, ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire, revolucionó la limpieza de los hogares en 1964 creando la fregona que en valenciano llamamos mocho.

Carlota / Zanahoria

Lista para el puchero de Navidad / Pexels

La comemos en nuestro hervido valenciano y en el puchero (o putxero), que cuando pidas fuera deberás llamar cocido. Pero para nosotros por mucha zanahoria que queramos degustar siempre será la carlota. Por sierto, aquí te dejamos la receta del Puchero valenciano.

Café del tiempo / con hielo

¿De qué tiempo es el café? / Pexels

Que levante la mano quien no se haya visto pidiendo un relaxing cup of café (sin leche) en la Plaza Mayor pero 'del tiempo' y el camarero lo haya mirado como a un marciano. Para que te sirvan un café bien fresquito, debes pedirlo con hielo.

Choparse / mojarse

Una buena gota fría te deja chopado / Pexels

Hace demasiado tiempo que no la vemos por aquí pero en cuanto empieza la lluvia en Valencia y no llevas paraguas lo más probable es que acabes chopado y no mojado. La verdad es que esta palabra tiene bastante más fuerza y la lluvia cala más.

Finca / Edificio

Vivimos en fincas sin ser terratenientes / Pexels

La mayoría de nosotros vivimos en fincas dentro de la ciudad. Algo de lo más normal para los valencianos pero que para los foráneos es todo un misterio porque para ellos son edificios y las fincas hacen referencia a viviendas con terreno. Como si fueras un terrateniente cualquiera.