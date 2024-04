La recomendación de Bertín Osborne a Broncano tras su fichaje en RTVE

El cantante y presentador Bertín Osborne ha retomado su vida personal tras mantenerse alejado de los focos debido al Covid persistente que ha sufrido durante los últimos tres meses. Osborne, quien se encuentra totalmente recuperado como pudo demostrar en su último concierto de esta semana, ha concedido una de sus primeras entrevistas a Levante-EMV, donde se ha pronunciado en torno al fichaje de David Broncano.

Durante las últimas semanas, el consejo de RTVE ha vivido varios desencuentros, ya que algunos miembros se negaban a incorporar "La Resistencia" a su parrilla, que finalmente ha tenido un coste de 28 millones durante dos temporadas. Ante esta situación, Osborne cree que "hay algo más detrás de este asunto", ya que, en sus palabras, "no puede ser todo este follón que se ha organizado por fichar a un comunicador. No es normal, yo eso no lo he visto nunca en 40 años. No lo he visto ni en la radio por José María García ni por gente que era absolutamente insustituible".

"Yo no lo haría"

Durante la entrevista, el presentador ha intentado ponerse en la piel de Broncano. Cree que se trata de "un tema puramente político" con el fin de competir con "El Hormiguero", programa presentado por Pablo Motos y que es bastante crítico con el Gobierno. "Si fuera yo, me lo pensaría mucho porque que te fichen exclusivamente para eso y por ese motivo a mí me daría mucho que pensar", explica.

En este sentido, el cantante ha reconocido que si se encontrase en una situación similar, se negaría a aceptar el contrato. "Estás hablando de un tío (Pablo Motos) que lleva no sé cuántos años, que lo hace divinamente, que tiene unos medios acojonantes… Yo me lo pensaría", concluye.