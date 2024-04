El desconocido postre valenciano que sirvió de inspiración para los helados de nata y chocolate

Que la gastronomía valenciana esté repleta de platos que se han convertido en señas de identidad no solo de la Comunitat Valenciana sino también del todo el país, no sorprende a nadie. Ahí está la paella, el 'bullit', el arroz al horno o al all i oli. Sin embargo, poca gente sabe que la gastronomía valenciana también puede presumir de ser la precursora de uno de los fenómenos gastronómicos que, visto ahora con perspectiva, pocos imaginan.

Quién no ha disfrutado de un helado de chocolate relleno de nata. Pues nada de eso hubiera sido posible quizá sin el éxito de un postre valencianos que muchos consumen y casi nadie sabe que se trata de una 'rareza' valenciana.

Se trata de las castañas heladas. Ese postre helado que seguro que todos hemos probado y que pocos imaginamos que no se consume en otras partes del país. El origen de la castaña helada hay que buscarlo aquí, en la Comunitat Valenciana, y bien podría ser el origen de uno de los helados de más éxito en la actualidad: el de nata cubierta de chocolate crujiente.

Una castaña helada / L-EMV

¿Qué son las castañas heladas?

Llegados a este punto, es bastante fácil de entender cómo son las castañas heladas y resulta sorprendente que no se conozcan fuera de la Comunitat Valenciana. En origen se trataba de un postre muy sencillo en sus ingredientes pero con cierta dificultad en su elaboración. Las castañas heladas se componen de nata y una fina cobertura de chocolate.

Para garantizar su preparación, una vez montada la nata y dispuesta en dosis (como pequeñas bolas), se procede a su ultracongelado para, a continuación, bañarlas en una cobertura de chocolate muy fina. Una vez cubiertas de chocolate, las castañas heladas vuelven a refrigerarse para endurecer el chocolate y ya están listas.