Despidos, pérdidas y bulos azotan a los medios de comunicación

«No puede haber democracia sin medios de comunicación libres». El 3 de mayo de 1994 la Unesco estableció el Día Mundial de la Libertad de Prensa como un símbolo de apoyo al periodismo. Tres décadas después, las palabras pronunciadas por el político y diplomático catalán Federico Mayor, entonces presidente de esta organización de las Naciones Unidas, siguen vigentes. Sin embargo, la profesión atraviesa un momento de turbulencias marcado por la desinformación, un negocio renqueante y su pérdida de la credibilidad.

2023 fue el peor año para la industria mediática desde la pandemia. Entre enero y diciembre, más de 20.000 periodistas perdieron sus puestos de trabajo en Estados Unidos, una cifra solo superada en 2020 tras la irrupción de la covid y en la Gran Recesión de 2009. Medios digitales punteros como Vice Media o BuzzFeed News se han visto obligados a cerrar arrasados por una ola de despidos que puede ir a más. «Estados Unidos adelanta lo que ocurrirá en otros países», advierte Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España.

Ese tsunami de recortes es consecuencia directa de un modelo de negocio cuyas costuras son cada vez más visibles. A principios del año 2000, la masificación de Internet obligó a los medios a adaptarse a un formato digital que prometía un mayor alcance y segmentación de las audiencias.

Sin embargo, la visibilidad de las noticias quedó supeditada a las empresas que controlaban el canal de difusión, Google y Facebook, que aprovecharon para hacerse con un dominio abrumador del negocio de la publicidad digital. «El día que contrataron su primer optimizador de buscadores (SEO), los medios empezaron a trabajar para Google, en vez de para el lector», ha analizado la periodista tecnológica Marta Peirano. «Cambiaron audiencia por tráfico, hinchando artificialmente las visitas gracias a la red social».

Varios periodistas de diferentes medios de comunicaciones siguen la declaración institucional del presidente del Gobierno, en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa / Eduardo Parra - Europa Press

Esa dependencia sigue pasando factura a la industria mediática. La despriorización de las noticias en las plataformas de Meta y el caos desatado en Twitter (o X) tras la compra de Elon Musk se está traduciendo en menos visitas. Además, los usuarios jóvenes acuden cada vez más a otros espacios digitales para informarse. TikTok es su nuevo buscador.

En países como Tailandia, Perú o Kenia un 30 % de la población ya consume noticias a través de la aplicación china en lugar de en las páginas web de los medios tradicionales. «El lector de quiosco ya no existe y los periodistas no han sabido adaptarse a ese canal», apunta Bauluz.

En manos de la IA

Los medios experimentan con nuevas fórmulas de negocio. The New York Times ha apostado con acierto por los juegos, pero su caso es único. Aquejados por la inestabilidad, grandes grupos mediáticos como AP, Axel Springer, Le Monde, Prisa Media y Financial Times han llegado a acuerdos para ceder sus contenidos para que OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, entrene los mismos programas de inteligencia artificial (IA) que podrían usarse para reemplazar a periodistas. Aun así, incluso los milmillonarios que han invertido en el sector siguen perdiendo dinero.

El problema de ese modelo no es solo económico. «No garantiza la supervivencia de los medios y ha afectado de lleno a su credibilidad», lamenta la periodista Carmela Ríos. Según el Reuters Institute Digital News Report 2023, la confianza de los ciudadanos en las noticias cayó dos puntos en 2023 y se situó en un 40 %. En Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido se sitúa bastante por debajo.