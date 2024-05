La sexualidad femenina, el gran tabú actual

La película A través de mi ventana se convirtió en sólo tres semanas en la tercera película más vista de habla no inglesa en Netflix con más de 81 millones de horas de reproducción. Por su parte, la primera novela de Anna Tod, "After", acumula más de mil millones de lecturas en la plataforma digital Wattpad. Estas cifras son sólo una pequeña muestra del buen momento que vive la cultura online, ya que con un sólo 'click ' puede llegar a miles de personas. Sin embargo, muchas veces, el mensaje -en ocasiones, oculto- que transmiten estas ficciones puede ser peligroso para el público al que se dirige, que suele ser mayoritariamente adolescente. "Sigue existiendo un concepto romántico del amor entre los jóvenes porque todavía sigue existiendo mucha literatura romántica", reconoce la sexóloga y psicóloga valenciana, Laura Pérez.

Este tipo de series, películas o libros crean ua concepción errónea de la sexualidad, sobre todo entre las mujeres. Por eso, la experta participó en la sesión de "Viernes Fórum" enmarcada en la función "Maleïdes Dames" programada en la sala Russafa, donde se abordó la influencia que tienen las heroínas literarias en la concepción social de la mujer. La literatura ha estado marcada durante muchos siglos -y lo sigue estando- por estos personajes femeninos, cuya representación no contribuye a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La Pipi Calzaslargas de Astrid Lindgren, la Julieta de Shakespeare o la Jane Eyre de Charlotte Brontë son sólo una pequeña muestra. Sin embargo, la cultura actual sigue estando marcada por este tipo de esterotipos y mitos en torno a la figura de la mujer. "Todavía sigue existiendo mucho desconocimiento y hay una percepción femenina de la sexualidad distorsionada", señala Pérez.

Ausencia de educación sexual

La experta lamenta que la mayoría de adolescentes carecen de una educación sexual "real", ya que acceden a ella a través de la pornografía. "La mujer se sigue viendo como un objeto sexual", afirma. En este sentido, todavía siguen instaurados ciertos mitos como, en sus palabras, "que el hombre tiene que tomar la iniciativa o tiene que ser dominante". En muchos casos, esto también se reflejan en algunas series y películas de ficción como A través de mi ventana. "Hay una escena que siempre muestro como ejemplo de relación tóxica. En ella, tras terminar la relación, él le pide que se levante, coja sus cosas y se vaya para ponerse a jugar a un videojuego", explica Pérez, quien añade que "estas escenas siguen transmitiendo estos modelos de relaciones pasionales y se idealicen ciertos comportamientos".

Estas ficciones también muestran la falta de comunicación entre las parejas, lo cual genera problemas en la relación. Indica: "Nunca les preguntan si les gusta ni muestran el uso de métodos anticonceptivos que pueden evitar ETS".

Desconocimiento femenino

Otro de los problemas que reivindica la experta es la falta de conocimiento en torno al cuerpo femenino. "Hay un desconocimiento de su sexualidad, no se investiga qué le pasa al cuerpo femenino. A lo largo de la historia no se han tenido en cuenta sus deseos personales, más allá de su papel como esposas o madres".

Sin embargo, la sexóloga reconoce que estas situaciones suelen cambiar cuando "se inician las relaciones sexuales más maduras y, por lo tanto, empieza a crearse un comportamiento más crítico y con más conocimiento". Además, reivindica que las nuevas generaciones ya empiezan a romper estos tabúes. "Ya no hay tanto pudor al hablar de sexualidad entre amigos o en la búsqueda del placer", concluye.

