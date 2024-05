Insólito parto en una ganadería de Zamora: un ternero con dos cabezas que sobrevive más de dos días

La probabilidad de acertar la combinación ganadora en la Primitiva es mucho más frecuente que el nacimiento con vida de un ternero con dos cabezas. Al ganadero sayagués Miguel Fuentes Garrote, que se jubila en unos meses, le ha tocado la lotería de su profesión tras 48 años de trabajo en su explotación en extensivo en Piñuel (Zamora).

El pasado martes por la tarde una de sus vacas "más recias" por su carácter pero también de las que mejor rendimiento le ha dado (llevaba hasta entonces unos quince partos y en todos ellos logró sacar adelante a su ternero) parió sin ayuda. "Debió ser sobre las cinco y media de la tarde", explicó, y fue media hora después cuando observó al recién nacido, que había logrado ponerse en pie y ser amamantado, pero de pronto cayó y ya no podía levantarse.

No era un ternero más, estaba viendo algo insólito en él. Tenía dos cabezas pegadas la una a la otra, con sus cuatro ojos, dos narices, dos bocas y dos lenguas. Una malformación que constituye una rareza que se da muy esporádicamente en el mundo.

La madre no dejó que se le acercara y esa peculiar cría con policefalia pasó toda la noche echada panza arriba hasta que al día siguiente pudo rescatarla con la pala del tractor. Ese mismo miércoles comenzó a darle biberones a doble boca. En principio reaccionaba bien y mostraba vigor, pero este jueves comenzó a presentar síntomas de decaimiento.Ya no era capaz de levantarse ni de sostenerse de pie y lo que le daba de biberón por una boca lo echaba por la otra. "No creo que pase de esta noche", confesó al atardecer del jueves este vaquero que ha adquirido un protagonismo inesperado gracias a uno de sus terneros.

Miguel Fuentes Garrote tiene un centenar de hembras reproductoras y tres toros en una ganadería de carne en extensivo. La vaca nodriza que ha tenido el atípico ternero de dos cabezas es un cruce de Blonda y Limusín y el padre un toro limusín que trajo de Francia.

Para explicar el caso del ejemplar bicéfalo fruto de los caprichos de la biología a este ganadero únicamente se le ocurre especular con la teoría de que pueda haber influido el hecho de que el pasado mes de agosto, cuando la madre fue montada, sufriera los estragos de la Enfermerdad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Se han descrito abortos y malformaciones fetales en hembras reproductoras a las que picó el mosquito transmisor de la EHE, pero de situaciones de doble cabeza no hay ningún referente a consecuencia de la enfermedad.

Como en los escasos casos de bicefalia en vacuno reportados a nivel mundial, este ternero, al que Miguel Fuentes no ha querido poner nombre, está abocado a morir. Cuando eso ocurra "probablemente se lo llevará el camión", indicó en referencia al transporte que recoge los cadáveres de animales muertos en las explotaciones. A Miguel Fuentes no le importaría que en vez de ello lo pudiera donar a la ciencia y que se investigara ese atípico caso. Hay materia de estudio de sobra "con esos dos cerebros y cómo se compaginan", afirmó.

Este ganadero de la pequeña pedanía de Piñuel no se mostró tan entusiasmado al hablar del futuro de su ganadería como al hacerlo del ternero bicéfalo. Lamentó la situación por la que atraviesa su sector, que hace que él mismo haya desaconsejado a dos jóvenes interesados en darle el relevo el hacerlo porque la inversión es grande y la rentabilidad, actualmente, ínfima.

Por ello, aprovechó el protagonismo que le ha dado una de las crías de su explotación para reclamar a las Administraciones un mayor apoyo al vacuno de carne extensivo, que si no está en vías de desaparecer en España...y ya no se volverán a ver rarezas como su ternero de dos cabezas sin nombre.

