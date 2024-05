De València al cielo

La tienda Porcelanosa convocó a un grupo de profesionales del sector de la arquitectura y el diseño para presentar junto a Samsung The perfect match, un encuentro exclusivo que ha tenido como maestros de ceremonia a Carla Pereyra, modelo y casada con Diego Simeone; Carola Baleztena, influencer y casada con Emiliano Suarez, tercera generación de la joyería Suárez, y Boris Izaguirre que me contó que estuvo en València el año pasado en la Feria del Libro. También he conocido a Belen Martí Junco, fundadora de Charhadas Agencia Creativa que organizaba el evento y es hija de Belén Junco, directora adjunta de la revista ¡Hola!. La subdirectora de Charhadas, Sofía Morenés, también estuvo por València con un vestido verde agua como sus ojos, junto a la arquitecta Macarena Gea y Lluís Llopis, CEO de ELO Construcciones y Vicepresidente de AJEV, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia.

En la presentación pudimos ver los lanzamientos de Samsung que son increíbles como un marco para fotos que es un altavoz supersónico o una televisión para exterior que aguanta frío y calor y además, puedes manejar toda la electrónica de la casa. El evento terminó con el sueño de cualquiera: preparar un bizcocho en una de las fabulosas cocinas de la exposición. Entre harina y risas se fundieron los tres embajadores con el resto de invitados. Al salir los recibió el precioso Mercado de Colón repleto de turistas tomando una cervecita al sol. Hablando de turismo, Paula Llobet Vilarrasa,cConcejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, se reunió con sus amigas de Esclavas en el Club de Tenis Valencia para celebrar la Comunión del hijo de una de ellas. Siempre es un placer recordar los tiempos de colegio, y las risas están garantizadas.

Las Fiestas de Sant Bult 2.024 – fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana y bien de relevancia local inmaterial- han comenzado en el hotel Silken con una fastuosa cena. Como clavarios mayores tenemos este año a la piloto valenciana Yolanda Pérez Jímenez (vestida por Francis Montesinos en azulón) y su marido con quien comparte profesión, Antonio Martínez Terrer. Les acompañaron en esta noche tan especial Mónica Gil, concejal de Fiestas y tradiciones del Ayuntamiento de Valencia; Núria López, Pablo González Tornell, director del Museo de Bellas Artes y pregonero; Paula Bellido, presidenta de las fiestas y Pepa Benito, presidenta del grupo de clavarios. Enhorabuena.

Conozco a María Horrach desde que trabajaba en la fabulosa tienda de Roberto Cavalli en la plaza del Patriarca. Ahora dirige su propio negocio y nos espera en la calle Cirilo Amorós, 40 para asesorarnos con las últimas tendencias. Acaba de celebrar su tercer aniversario y quiso invitar a un grupo de clientas y amigas. Susa Puertas, Mercedes Tormo, Esther Francés, Elia Giner, Paloma y Begoña Marfil, Mari Ángeles Valle, Belén Gómez y Teresa Salvi acudieron para tomarse un vinito y ponerse al día de la moda y la vida.

Y como va llegando el calor, nos entran las ganas de salir de casa. La agencia de viajes El Corte Inglés de la calle Jaime Roig nos invitó a una presentación del producto Premium Tourmundial para conocer los viajes más exclusivos a Japón, Omán y Argentina para este verano. Cualquiera nos viene bien. Luego se sirvió un piscolabis donde estuve charlando con Matilde Boronat Selles, Carol González, Amparo Carbonell, Francisco Javier Saez, Jesús Abad, Felisa Torres, Marisol Setién, José Moreno, Catalina Les, Mari Carmen Olmos, Eduardo y Eva Revert, Roberto Bermell, Ángeles Marí, Ignacio Roselló, María Luisa Garrigós, Mercedes Ventura y Rafael López Viñals.

Nos vemos mañana en la mascletá para celebrar la festividad de la Virgen de los Desamparados, Lamarquesa Rockers. ¡Salve, Mare dels bons valencians!.